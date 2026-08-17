Österreichweit sind es rund 32.000. Hauptkunden sind Amazon und andere große Onlineshops. Nun setzt mit dem steirischen Augenoptiker Wutscher das erste österreichische Unternehmen auf das Service.

Vor über einem Jahr, im Juli 2025, startete die Österreichische Post die Sonntagszustellung von Paketen in Graz. Das Angebot habe sich gut entwickelt, erklärt der Marktführer. Im Schnitt werden jeden Sonntag rund 3000 Pakete in der steirischen Landeshauptstadt zugestellt. In ganz Österreich (die Sonntagszustellung gibt es in Wien, Linz, Graz und seit Juni auch in Salzburg) sind es durchschnittlich 32.000.

Das Service, betont das teilstaatliche Unternehmen, richtet sich an Versandhändler, die bereit sind, einen entsprechenden Aufpreis für die Zustellung am Sonntag zu bezahlen. Der prominenteste Versandkunde ist Amazon – neben anderen großen Händlern. Was wird am Sonntag zugestellt? Die Zustellung am Sonntag erfordere eine rasche Kommissionierung in den Logistikzentren, dies mache Amazon großteils für Produkte, die es selbst verkauft. Naheliegend sei also, so die Post, dass es sich um Produkte des Alltags handle – Haushalt und Elektronik.

Am 23. August startet Wutscher

Mit Start am 23. August wird die Post in Graz auch Pakete des Augenoptikers Wutscher an Sonntagen zustellen, teilt die Post der Kleinen Zeitung mit. Wutscher sei „der erste heimische Anbieter, der von der Geschwindigkeit der Sonntagszustellung profitieren möchte“, heißt es dazu.

Was motiviert das steirische Unternehmen zu diesem Schritt? Mit der Sonntagszustellung in Graz gehe man „den konsequenten Schritt, unsere Online- und Offlinewelt noch besser miteinander zu vernetzen“, begründet das Unternehmen und ist überzeugt: „Wer Produkte online bestellt, wünscht sich heute maximale Flexibilität und Services, die sich nahtlos in den Alltag einfügen.“ Erfolg im Handel hänge künftig maßgeblich davon ab, „wie intelligent die persönliche Expertise vor Ort mit digitalen Services verknüpft wird“. Die Sonntagszustellung sei ein zentraler Baustein der Omni-Channel-Strategie.

Klagenfurt? „Nicht abgeneigt“

Zwar bleibe Augenoptik eine Branche mit „hochindividualisierten Produkten“, erklärt Wutscher weiter, doch gebe es eine „Fülle an Angeboten, die wir erfolgreich online anbieten“.

Peter Umundum, Logistikvorstand der Post, erklärt: „Die Sonntagszustellung ist ein weiterer Schritt, mit dem wir den Paketempfang an die Lebensrealität unserer Kundinnen und Kunden anpassen. Dass mit sehen!wutscher nun der erste österreichische Händler auf dieses Angebot setzt, ist ein starkes Signal.“

Wann die Sonntagszustellung auch für Klagenfurt angeboten werde, ist noch offen. Man evaluiere laufend und sei einer Ausweitung „nicht abgeneigt“, sagt die Post. Wenn es seitens der Versandkunden, gemeint sind namhafte Onlineshops, entsprechendes Interesse gebe, „sind wir gerne für Gespräche offen“.