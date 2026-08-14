Das Burgenland erwartet sich Einnahmen und Anrainerschutz durch neue Gebühr für Schwerverkehr auf Landesstraßen. Kärntens Straßenbaureferent hält davon nichts.

Das Burgenland will auf 144 Straßenkilometern eine Benützungsgebühr für den Schwerverkehr einführen. Die entsprechende Gesetzesnovelle des Burgenländischen Straßengesetzes geht am 14. August in Begutachtung, der Beschluss im Landtag ist für Oktober geplant. Der Start soll mit 1. Jänner 2027 erfolgen. Begründet wird dies von der Landesregierung mit der deutlich gestiegenen Nutzung burgenländischer Landesstraßen als Ausweichrouten zum bereits bemauteten Straßennetz – also Autobahnen und Schnellstraßen. Die Folgen seien ein überproportionaler Verschleiß und erhebliche Belastungen für Anrainer entlang der Routen.

Millionenbetrag fürs Budget

Eine Jahresvignette soll zwischen 650 und 1000 Euro kosten und für das Land Burgenland einen mittleren einstelligen Millionenbetrag an Mauteinnahmen bringen.

© Helmuth Weichselbraun Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP): „Anschlag auf den Standort“

Der im Land Kärnten für den Straßenbau zuständige Referent, LH-Stv. Martin Gruber, spricht sich gegenüber der Kleinen Zeitung klar gegen die Einführung zusätzlicher Abgaben nach burgenländischem Vorbild aus. Eine Sanierung des Landeshaushalts dürfe nicht auf dem Rücken der Unternehmer stattfinden, so der ÖVP-Chef. In einer „ohnehin herausfordernden Zeit“ könne dies, „als Anschlag auf den Standort und die heimische Wirtschaft nur abgelehnt werden“. Gruber spricht von einer „Zusatzbelastung“ der Wirtschaft zum Zwecke der Budgetsanierung. Die Abgabe biete auch keinen Schutz der Bevölkerung – „dafür gibt es die Straßenverkehrsordnung“.