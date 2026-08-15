Sie haben eine der schwierigsten Aufgaben der Welt: Sie unterrichten junge Menschen in einem Land, in dem Krieg herrscht, in deutscher Sprache und haben viel Erfolg dabei. Wie macht man das? Wie hält man durch?

KARINA BEIGELZIMER: Ja, es ist nicht einfach zu unterrichten, wenn man täglich, und derzeit sogar stündlich, Raketen- und Drohnenalarm hat. Zugleich freue ich mich einfach, wenn ich sehe, wie gut meine Schülerinnen und Schüler die Sprache sprechen, und wie sehr sie sich Mühe geben, zu lernen – unter diesen schwierigen Bedingungen. Andere würden vielleicht sagen, sie können sich nicht konzentrieren. Aber ich sehe, diese jungen Leute wollen etwas erreichen. Die Schule ist ein großer Teil meines Lebens, doch nichts hat sie so verändert wie der Krieg.