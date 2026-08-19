Der Eissalon Stöhr gehört zu St. Stefan im Rosental wie die Rose im Gemeindewappen. Von weit und breit zieht er Eishungrige an. Es wird weitergehen, obwohl der Chef im nächsten Jahr in Pension geht.

Heinz Stöhr ist ein geborener Gastronom: „Arbeiten gelernt habe ich von meinen Eltern“, erzählt er, und verweist auf den elterlichen Betrieb, aus dem sich die Tanzbar Stöhr in Oberdorf am Hochegg entwickelt hat. Schon früh hat sich Stöhr vorstellen können, einmal selbstständig zu werden. Nach seiner Lehre zum Koch und Kellner und einiger Zeit als Oberkellner am Speisewagen kaufte er 1986 in St. Stefan im Rosental das frühere Café-Espresso von Familie Preininger und eröffnete es gemeinsam mit seiner Frau Gertrude als Kaffeehaus. Nichtsahnend, dass sie einmal für selbstgemachtes Eis bekannt werden würden.

„Früher hat jedes Kaffeehaus Eis anbieten müssen“, erklärt Stöhr. Deshalb gab es auch in der Karte der Stöhrs zunächst herkömmliches Industrieeis. Gertrude Stöhr zauberte schon damals bunte Eisbecher, die der Renner waren. „Meine Frau hat die Eiscoupes so souverän gestaltet, dass wir so viel vom Industrieeis verkauft haben. Dann haben wir dahergeredet, dass wir das Eis dafür ja selbst machen können“, erinnert sich Stöhr zurück. Gesagt, getan: Stöhr ließ ein Jahr nach der Eröffnung des Kaffeehauses in Windeseile einen Produktionsraum für Eiscreme dazubauen. Im Mai 1988 begann er dann mit der Speiseeisherstellung.

Eis mit Liebe

Es folgten zahlreiche Seminare, Schulungen und Fortbildungen in Italien, wo er sich Rezepturen und Wissen über die Eisproduktion aneignete. Seit den 2000er Jahren steht das Eis bei den Stöhrs im Mittelpunkt – der „Eisbär“ ist im Logo nicht mehr wegzudenken, das „bääärige“ Eis ist weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt. „Die Leute kommen aus dem Ort, aus Hartberg, aus Fürstenfeld, Weiz, Leibnitz, Graz-Umgebung, Radkersburg – überall her“, zählt Stöhr nicht ganz ohne Stolz auf. Wie er sich den großen Erfolg mit dem Eis erklärt? „Wir leben das Produkt. Und wenn man es lebt, macht man es mit Liebe – dann kommt etwas Gutes dabei raus.“

Bei Heinz Stöhr dreht sich den ganzen Tag alles um Eis: In den frühen Morgenstunden produziert er – jeden Tag frisch. Tagsüber steht er hinter der Eisvitrine und spachtelt Kugel für Kugel in knusprige Tüten oder Becher und noch vor dem Einschlafen fallen ihm Ideen für neue Eissorten ein. Das Portionieren an der Vitrine machen übrigens nur die Stöhrs selbst: „Da können viele Fehler passieren“, mahnt Stöhr. Arbeitet man schlampig, würden sich die Sorten vermischen. Außerdem braucht man viel Know-how, damit die Kühlung auf Frucht- und Cremeeis optimal abgestimmt ist.

Dazwischen darf das Naschen natürlich nicht fehlen: „Wenn ich einmal drei, vier Tage kein Eis esse, dann dafür gleich sieben oder acht Kugeln hintereinander“, schmunzelt Stöhr, und rechtfertigt sich lachend: „Ich weiß ja, dass ich nur Gutes reingebe.“

© KLZ / Julia Schuster Sie haben ihr Eis nicht satt, im Gegenteil: Wenn Heinz Stöhr einmal nicht genascht hat, gönnt er sich gleich mehrere Kugeln

Luxus des kleinen Mannes

Anlässlich des Jubiläums haben die Stöhrs eine spezielle Eissorte im Angebot: „Joghurt Mela Rossa“, eine fruchtig-süße rote Apfelsorte. Fruchteis ist bei Stöhr übrigens vegan – aus Überzeugung: „Das muss man anbieten können.“

Nicht nur von der Zubereitungsart hat sich Eisgenuss verändert, sondern auch von der Menge, beobachtet Stöhr: „Heute wird sicher mehr Eis gegessen, dafür ist der Alkohol zurückgegangen. Eis ist der Luxus des kleinen Mannes.“ Der Umsatz, den die Stöhrs mit dem Eisverkauf gemacht haben, ist stets gestiegen.

Es geht noch weiter

So schnell wollen wir nicht aufgeben — Heinz Stöhr , Eismacher

Heinz Stöhr wird nächstes Jahr 65, am 1. März 2027 geht er in Pension. Solange es geht, möchte Stöhr noch weiter arbeiten. „So schnell wollen wir nicht aufgeben, wir wollen unseren Erfolg noch weiter genießen.“ Möglich sei das nur, weil sie sich auf eine Kellnerin, die seit mehr als 20 Jahren im Betrieb ist, verlassen können und sie Unterstützung von ihren drei Kindern Mattias, Theresa und Anna Sophie bekommen. „Den Erfolg hat man auch nur, wenn die zweite Hälfte so hinter einem steht“, bedankt sich Heinz Stöhr insbesondere bei seiner Frau.

Auch die Gemeinde ist stolz, den Eissalon zu beheimaten: „Der Eissalon Stöhr ist ein starker Frequenzbringer für die ganze Marktgemeinde und präsentiert sich als Vorzeigebetrieb“, so Bürgermeister Johann Kaufmann.