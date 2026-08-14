Die jungen Inder Sukhendu Mondal und Samrat Patra arbeiten derzeit in den Weingütern von „Vinum Virunum“ und „Taggenbrunn“. Am Donnerstag traf Indische Küche auf Kärntner Wein.

Die beiden jungen Inder sind beide im Kinderdorf des österreichischen Vereins „ZUKI-Zukunft für Kinder“ in Kalkutta aufgewachsen. Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl leitet dieses seit 18 Jahren als Obfrau. Dank der Kärntner Weinmacherinnen Romana Candussi, Michaela und Andrea Riedl bekamen die zwei Inder die Chance, in den Kärntner Weinanbau hineinzuschnuppern.

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Zwei Tage lang haben Samrat und Sukhendu nun indische Currys und Linsen-Dal gekocht, um sich Donnerstagabend unter dem Motto „Indische Küche trifft auf Kärntner Wein“ in der Winzerei von „Vinum Virunum“ mitten in den Weinbergen bei St. Veit bei ihren Gastgeberinnen und allen ZUKI-Unterstützern zu bedanken. Die Gewürze hatten sie direkt aus Kalkutta mitgebracht, Grillmeisterin und TV-Köchin Yulia Haybäck unterstützte die beiden mit ihrem Know-how in der Küche. Die beiden Inder erzählten auch ihre Lebensgeschichte. Geboren wurden sie in den Slums von Kalkutta und von ihren Müttern im ZUKI-Kinderdorf gebracht, damit sie ein sicheres Zuhause und Schulbildung bekämen. Mit der Arbeit in Kärnten können sie ihre Mütter versorgen und die Realisierung einiger Träume finanzieren: Samrat zum Beispiel ist studierter Pharmazeut und möchte einmal eine eigene Apotheke eröffnen.

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„Es ist mir eine große Freude, einem jungen Inder aus schwierigsten Verhältnissen die Chance zu geben, sich das Fundament für seine berufliche Zukunft aufzubauen. Die Arbeit bei ‚Vinum Virunum‘ macht für Samrat einen großen Unterschied – und wir haben mit ihm einen zuverlässigen und engagierten Mitarbeiter. Auch wir haben zu danken“, sagt „Vinum Virunum“-Chefin Romana Candussi.

Prominenter Besuch

Berührt und beeindruckt von dem Abend waren: Simone Stelzer und Charly Brunner – sie sind aus Brunners Zuhause im Murtal angereist. Die Kärntner Segel-Olympiasiegerin Lara Vadlau ist mit ihrer Freundin Daniela Wukotitsch und dem 13 Wochen alten Schäferhund Daria gekommen. Vadlau wird auch zwei ZUKI-Patenschaften übernehmen: „Der Abend hat uns geerdet und gezeigt, wie gut es uns geht. Wir müssen zurückgeben.“ Die Spitzensportlerin und Ärztin wird übrigens am Wochenende eine Segel-Regatta am Wörthersee mit ihrem Vater teilnehmen: „Es wird sicher schwierig, weil er will meine Kommandos nicht befolgen.“ lacht sie.

Mit dabei waren außerdem die Kärntner ZUKI-Patinnen Susanne Schnabl, ORF-Moderatorin, Gedächtnisweltmeisterin Luise Sommer sowie Andrea und Michaela Riedl vom „Weingut Taggenbrunn“.