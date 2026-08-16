Rosi Polesnig (81) aus Rinkenberg dokumentiert seit 1979 akribisch alle Wetterereignisse – und den Klimawandel.

Wie viel Schnee lag an einem bestimmten Tag? Wann setzte der erste Frost ein? Wie viel Regen fiel und wann kamen die ersten Gewitter? Für Rosi Polesnig aus Rinkenberg/Vogrče, pensionierte Landwirtin und Mutter von fünf Kindern, sind diese Fragen schnell beantwortet.

Seit 47 Jahren beobachtet und dokumentiert nämlich die 81-Jährige täglich das Wetter akribisch, geduldig und mit einem beeindruckenden Gedächtnis für Wetterereignisse. In zahlreichen Heften hält sie Temperatur, Niederschlag, Schnee, Nebel, Raureif, Gewitter und besondere Naturbeobachtungen fest. „Am 4. Mai 1979 sind beispielsweise 20 Zentimeter Schnee gefallen“, erinnert sie sich. Neben den Wetterdaten notiert sie auch die erste Obstbaumblüte, das Eintreffen der Zugvögel oder die Ernteerträge.

Die Veränderungen des Klimas

Die Aufzeichnungen begannen ursprünglich aus landwirtschaftlichem Interesse. Heute sind sie ein persönliches Wetterarchiv über mehrere Jahrzehnte. Dabei verlässt sich Polesnig nicht ausschließlich auf Bauernkalender und alte Wetterregeln. „Ich habe meinen eigenen Kalender“, sagt sie. Aus den langjährigen Beobachtungen versucht sie, Entwicklungen zu erkennen und Vergleiche anzustellen. Besonders deutlich spürt sie die Veränderungen des Klimas. „Eine solche Hitzewelle wie heuer haben wir noch nicht erlebt. Die gesamte Natur hat sich verändert im Sommer und im Winter“, sagt Polesnig. Auch die Gewitter seien heute anders.

„Früher konnte man manche Wetterentwicklungen leichter einschätzen. Wenn am Morgen kein Nebel lag, konnte man beispielsweise mit einem Gewitter am Nachmittag rechnen. Heute funktioniert das nicht mehr so.“ Auch die großen Kälteperioden und Schneemengen, wie sie aus früheren Jahrzehnten kennt, seien selten geworden. „Die großen Minusgrade im Dezember sind uns verloren gegangen“, meint Polesnig. Gleichzeitig würden längere Trockenperioden und extreme Hitze zunehmen.

Den Klimawandel beobachtet sie deshalb mit Sorge. „Die Menschen wollen den Klimawandel nicht zur Kenntnis nehmen. Man kann ihnen nicht helfen“, sagt sie nachdenklich. Ihre Schlussfolgerung fällt deutlich aus: „Die ganze Welt ist verrückt.“

Ihre Wetteraufzeichnungen haben mittlerweile auch außerhalb von Rinkenberg Interesse geweckt. Veranstalter, Hochzeitspaare und sogar der ORF greifen immer wieder auf ihr Wissen zurück. „Ich werde immer wieder telefonisch über das Wetter befragt“, erzählt sie. Dann werden manchmal ganz konkrete Vergleichswerte aus längst vergangenen Jahren gesucht. Für Polesnig ist das kein Problem, ihre Hefte liegen griffbereit; denn eines hat sie über die Jahrzehnte gelernt: „Wer das Wetter verstehen will, muss vor allem eines haben: Geduld und einen langen Atem.“