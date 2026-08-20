In mehreren sportlichen und akrobatische Spendenaktionen wurde fleißig für „Steirer helfen Steirern“ gesammelt. Aus vielen kleinen Spenden wurde so eine große.

Tennisplatz, Geburtstag, Zirkusmanege oder Fußballplatz: Jede Spende erzählt ihre eigene Geschichte. Gemeinsam haben alle Spendenaktionen zum Ziel, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen. Wir sagen danke und stellen einige unserer Unterstützerinnen und Unterstützer vor, die mit ihrem Einsatz das Miteinander in der Steiermark lebendig werden lassen.

Alis Tennisrunde: Ein Matchball für die Nächstenliebe

Seit mittlerweile 40 Jahren trifft sich Alis Tennisrunde, um gemeinsam den Tennisschläger zu schwingen. Dabei steht nicht nur die Freude am Sport im Mittelpunkt, sondern auch der Gedanke, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen. Denn bei jedem Treffen zahlen die Mitglieder einen Beitrag in einen Spendentopf ein. Auch bei der jüngsten „Leerung“ kam wieder eine beeindruckende Summe von 7000 Euro zusammen: Dass die unermüdlichen Spieler auf einem Tennisplatz in der Martinhofstraße aktiv sind, könnte dabei kaum passender sein. Schließlich steht der Heilige Martin wie kaum eine andere Figur für selbstloses Teilen und gelebte Nächstenliebe.

© KLZ / Nicolas Galani Alis Tennisrunde übergab Scheck in der Höhe von 7000 Euro

Zirkusschule Graz: Manege frei für Hilfe mit Herz

Unter dem Zeltdach der Grazer Zirkusschule stehen nicht nur Akrobatik, Jonglage und Artistik auf dem Programm – hier lernen Kinder auch, dass gemeinsames Helfen einen wichtigen Platz in der Manege des Lebens hat. Initiator Christian Hofer: „In unserer Zirkusschule stehen Kinder im Mittelpunkt. Wir möchten ihnen nicht nur Zirkuskünste vermitteln, sondern auch Werte wie Zusammenhalt, Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung. Deshalb war es uns wichtig, im Rahmen unserer Zirkusschule Spenden für ,Steirer helfen Steirern‘ zu sammeln. Denn leider gibt es auch in der Steiermark Familien, für die der Alltag eine große Herausforderung ist und bei denen besonders die Kinder unter schwierigen Lebenssituationen leiden. Gerade weil wir täglich erleben, wie Freude und Gemeinschaft Kinder miteinander verbinden können, möchten wir dieses Miteinander auch über unsere Zirkusschule hinaus weitergeben.“

© Klz / Stefan Pajman Kinder der vierten Zirkusschule-Woche mit Christian Hofer und dem Scheck über 4000 Euro

Thomas Lorenz: Ein „Runder“ für Niklas

Für Thomas Lorenz war schnell klar: Er will sich an seinem runden Geburtstag über liebe Gäste freuen – die Freude über Geschenke will er aber an andere weitergeben. Und so hat er seine Gäste aufgerufen, zu spenden: „Das Schicksal des kleinen Niklas hat mich bewegt und mir war sofort klar, dass ich ihn unterstützen möchte. Ich habe mich sehr gefreut, dass meine Gäste dem Spendenaufruf so zahlreich gefolgt sind und eine beträchtliche Summe zusammengekommen ist, die ich durch einen persönlichen Beitrag ergänzt habe.“ Und nachdem die Arbeiten für das behindertengerechte Zuhause für den 4-jährigen Niklas gerade jetzt voll im Gang sind, kommt diese Hilfe zum perfekten Zeitpunkt!

© KLZ / Klz / Nadja Fuchs Thomas Lorenz übergibt den Scheck über 3510,04 Euro an Carina Tacer von „Steirer helfen Steirern“

SK Sturm Graz: Eine runde Sache

Der SK Sturm Graz begeistert seit Jahrzehnten Generationen von Fußballfans in der Steiermark. Doch die Schwarz-Weißen zeigen nicht nur auf dem Spielfeld Teamgeist, sondern engagieren sich auch abseits des Rasens – für Menschen in Notsituationen, die Unterstützung brauchen. Im Zeichen dieses sozialen Engagements übergab SK-Sturm-Geschäftsführer Thomas Tebbich einen Spendenscheck in Höhe von 1.000 Euro an „Steirer helfen Steirern“ und zeigt damit einmal mehr, dass bei „Sturm“ nicht nur Tore und Punkte zählen. Eine runde Sache mit Herz.