Verletzte bei Air-India-Flug: Hydraulikfehler war Ursache

Technische Probleme an den hydraulischen Systemen stecken nach einer Airbus-Analyse hinter einem Vorfall mit einem Air-India-Passagierflugzeug, bei dem 24 Menschen verletzt wurden. Das Flugzeug verlor am 4. August auf dem Flug von Phuket nach Delhi plötzlich rund 90 Meter an Höhe, wie aus einer vorläufigen Analyse des Flugzeugbauers Airbus hervorgeht, die der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorlag.