Jahrzehnte lebte Gregor Weiß auf der Straße, im VinziDorf ist er Teil des Inventars. Über Nacht erblindete der Grazer – der Himmelshafen fing ihn auf.

Von einer Sekunde auf die andere war seine Welt schwarz. „Ich bin eines nachts noch aufgestanden und wollte auf die Toilette gehen. Dabei habe ich mich gewundert, warum ich auf dem rechten Auge so schlecht sehe. Den nächsten Sonnenaufgang habe ich nicht mehr erlebt.“ Über Nacht ist Gregor Weiß mit 79 Jahren erblindet. Grund: eine Autoimmunerkrankung. Sein Auffangnetz ist das VinziDorf und der Himmelshafen, denn Weiß lebt seit mehreren Jahrzehnten auf der Straße.

Das erste, woran er sich erinnert, wenn er an den Schicksalstag zurückdenkt, ist das Geräusch der Straßenbahn. „Die erste fährt um 5 Uhr morgens, da hätte es schon hell sein sollen. Als ich sie gehört, aber nichts gesehen habe, wusste ich, dass etwas nicht stimmt. Dann habe ich um Hilfe geschrien.“ Einige Tage Krankenhausaufenthalt folgen, doch lange kann Weiß nicht bleiben. „Sie haben gesagt, die Erblindung ist vorübergehend.“ Das ist mehrere Monate her. „Ich sehe inzwischen kein Licht mehr“, sagt Weiß zynisch.

Pflege und Not im Alter Viele obdachlose Menschen werden im Alter pflegebedürftig und sind auf Hilfe angewiesen. Im Himmelshafen in Graz werden sie aufgefangen, doch die Ressourcen sind begrenzt. Insgesamt acht Betten stehen zur Verfügung, zwei diplomierte Fachkräfte der Elisabethinen und Freiwillige übernehmen die Versorgung der zu Pflegenden. Damit Einrichtungen wie der Himmelshafen und das angrenzende VinziDorf überleben können, ist die Organisation mehr denn je auf Spenden angewiesen. Gespendet werden kann hier.

Im VinziDorf Teil des Inventars

Im Himmelshafen der Elisabethinen wird er nun versorgt, eines der drei Langzeitbetten für Obdachlose, die pflegebedürftig werden, gehört nun ihm. „Unser Bedarf wäre eigentlich höher“, sagt Svjetlana Wisiak von den VinziWerken, die den Himmelshafen in Zusammenarbeit mit den Elisabethinen führen. Neben den Langzeitbetten stehen im Haus zwei Hospiz- und drei Care-Plätze zur Verfügung. Letztere sind für kurzfristige Aufenthalte bis zu sechs Wochen gedacht. Diese Schwelle hat Weiß schon lange überschritten.

Ich habe mich gewundert, warum ich auf dem rechten Auge so schlecht sehe. Den nächsten Sonnenaufgang habe ich nicht mehr erlebt — Gregor Weiß

Eine Herausforderung für den unabhängigen Grazer, der in seinem früheren Leben als Installateur in der Schweiz arbeitete und für das Bundesheer Panzer fuhr. Mit 47 Jahren wurde die Straße sein Zuhause. Zurück in einen geregelten Alltag hat er nicht mehr gefunden. Die Gründung des VinziDorfs hat das Leben des 79-Jährigen verändert, dort gehört er zum Inventar. „Mit der Eröffnung ist auch Gregor eingezogen“, so Wisiak. Als wäre es Schicksal gewesen, denn Weiß‘ Zweitname ist Vinzenz.

© Klz / Daniel Winter Statt Bier gibt es für Weiß literweise Almdudler

„Wenigstens mein Mundwerk ist mir geblieben“

Über die Zeitung hat er damals von der Eröffnung erfahren, eine Erinnerung, die nun mit Schmerz verbunden ist. „Ich will mein Bier“, fordert er, als ihn die Vergangenheit einholt. Er muss sich mit Almdudler begnügen, der literweise neben seinem Bett steht. Mit seinem Augenlicht verlor Weiß auch die Fähigkeit, seiner größten Passion nachzugehen: Lesen, Gedichte schreiben und das Malen. Die Wände seines Containers, den er im VinziDorf über Jahre bewohnte, sind gefüllt mit seiner Kunst. Selbstporträts, Stillleben – Weiß fing das Leben um sich ein, auch mit Worten. „Zum 25-Jahr-Jubiläum des VinziDorfs hat er die Gedichte für den dazugehörigen Bildband verfasst“, erzählt Wisiak.

1 / 3 Weiß' Container ist gefüllt mit seiner Kunst © Klz / Daniel Winter

Vorlesen lassen ist keine Option für ihn, sagt er. „Ich will die Worte selber lesen.“ Trotz allem bleibt er Optimist und versucht, in seinen neuen Alltag zu finden. „Ich gehe jeden Tag mit Hilfe spazieren. Man kann nicht nur sitzen.“ Nur Jammern geht für Weiß übrigens auch nicht. „Dann geht man ein wie eine deutsche Eiche. Und wenigstens mein Mundwerk ist mir geblieben.“