In der Liebenauer Hauptstraße setzte McDonald‘s vor einem Jahr direkt ein Plakat neben jenes von Burger King – augenzwinkernd. Hat es Burger King trotzdem geschadet?

2025: In der Liebenauer Hauptstraße taucht plötzlich ein Plakat von „Mäki“ neben jenem von Burger King auf

Auch ein Jahr später muss man immer noch schmunzeln beim Anblick der beiden Plakate in der Liebenauer Hauptstraße: links jenes der Fast-Food-Kette „Burger King“, rechts direkt daneben eines des Konkurrenten „McDonald‘s“. Letzterer hat vor einem Jahr zum Sujet des Konkurrenten, das Hungrige zum Abbiegen nach links animiert, ein fast identes Plakat hinzugehängt – samt Pfeil nach rechts und dem Werbespruch „„Whoppala, fast falsch abgebogen“. Als augenzwinkernder Bezug auf den „Whopper“ von Burger King.

Hat es Burger King geschadet?

Und dennoch stellt sich als „Jahresbilanz“ die Frage: Hat dieses Plakatduell trotz allem Burger King geschadet? Hartmut Graf schüttelt gegenüber der Kleinen Zeitung den Kopf: „Nein, überhaupt nicht, eher im Gegenteil. Es freut uns, wenn die Konkurrenz für uns Werbung macht“, schmunzelt der Chef des Unternehmens TQSR, das als „Burger-King-Masterfranchisenehmer“ fungiert.

© Saria 2026: noch immer frisch, das Plakatduell

Dieser Schritt von McDonald‘s war ja möglich, weil er mit Wortwitz agiert – und weder den Konkurrenten herabwürdigt noch einen faktischen Vergleich anstellt. Ersteres wäre untersagt („unlauterer Wettbewerb“), der Vergleich nur unter strengen Auflagen gestattet.

Neues Drive-In-Lokal geplant

Indes blickt Hartmut Graf schon nach vorne – und auf jenen Standort in Graz, den er für ein neues Drive-In-Lokal von Burger King im Auge hat. Noch dürfe er keine Details verraten, „aber die Fläche liegt an einer vielbefahrenen Straße im Grazer Zentrum“.