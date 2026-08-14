Eton College verschärft für Prinz George die Regeln
Im September wechselt Prinz George ans berühmte Eton College. Damit der 13-Jährige dort möglichst ungestört seinen Schulalltag erleben kann, gelten rund um die Eliteschule nun strengere Regeln.
Christina Süß
Redakteurin News & Social Media
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