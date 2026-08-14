Weit über 90 Prozent der ÖGK-Planstellen sind besetzt, aber wie so oft steckt der Teufel im Detail.

Trotz aller Klagen über den Kassenarztmangel: Die 10.316 Planstellen für Vertragsärzte der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) sind derzeit – Stand 1. August – zu mehr als 97 Prozent besetzt. Regional betrachtet fehlen die meisten Fachärztinnen und -ärzte in Tirol (6,5 Prozent offen), im Burgenland die meisten Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner (4 Prozent). Das geht aus dem ÖGK-Stellenplanmonitoring hervor.

In der Steiermark hat die Zahl der Ärztinnen und Ärzte im Vorjahr insgesamt erstmals die 7.000-Grenze übersprungen – wir haben berichtet. Die ÖGK weist nun in der Steiermark 1.402 Planstellen, also umgangssprachlich Kassenstellen, aus. Aufgeschlüsselt wird die Situation in den Bereichen „Allgemeinmedizin“, „Fachärzte“ sowie „Zahnbehandler“. Nicht ersichtlich ist, in welchen Regionen genau sich die unbesetzten Kassenstellen befinden.

Die steirischen Zahlen im Detail

In der Allgemeinmedizin liegt der Besetzungsstand in der Steiermark mit 96,21 Prozent etwas unter dem Österreichschnitt. Von 607 Planstellen sind 557 besetzt, 27 weitere sind bereits vergeben bzw. reserviert (gebunden). Es sind also 23 Stellen für Hausärztinnen, Hausärzte aktuell vakant. Mit 95,64 Prozent ist der Besetzungsstand bei den Fachärztinnen und Fachärzten noch etwas geringer (Österreich: 97,33 Prozent). 390 Stellen sind steiermarkweit vorgesehen, 359 aktuell besetzt, 14 bereits gebunden. 17 Kassenstellen für Fachärzte sind demnach zu besetzen.

Fehlt noch der Überblick über die Zahnmedizin in der Steiermark. Hier liegt man mit einem Besetzungsstand von 92,35 Prozent über jenem von Österreich (91,48 Prozent). Allerdings fehlen hierzulande 31 Kassen-Zahnärztinnen und -Zahnärzte. Planstellen sind 405 vorgesehen, 338 besetzt, 36 gebunden.

Österreichweite Situation

Österreichweit sind laut ÖGK 94 Allgemeinmedizinplätze nicht besetzt oder gebunden. Bei den Fachärzten sind es 92. Größer ist die Lücke in der Zahnmedizin, wo 242 Plätze zu haben wären. Bei den anderen Fachgebieten zeigen sich die größten Lücken in der Kieferorthopädie (90 Prozent Besetzungsgrad), bei Haut- und Geschlechtskrankheiten (91 Prozent) und in der Frauenheilkunde (92 Prozent). Besser ist der Besetzungsgrad mit 96 Prozent etwa im viel diskutierten Mangelfach Kinder- und Jugendpsychiatrie – was aber wohl daran liegt, dass es hier bundesweit nur 53,5 Planstellen gibt.

In einer jüngst an die FPÖ ergangenen Anfragebeantwortung hat sich Gesundheitsministerin Schumann zu der Materie geäußert. Österreich verfüge im niedergelassenen Bereich über ein dichtes Versorgungsnetz, heißt es darin. Nicht von der Hand zu weisen sei, dass es zu Nachbesetzungs- und Verteilungsproblemen komme, was mit dem Generationenwechsel und – vor allem bei den Jüngeren – dem Wunsch nach einer ausgeglichenen Work-Life-Balance, flexiblerer Freizeitgestaltung und mehr Zeit für die Familie zu tun habe. Apropos Generationenwechsel: In der Steiermark wird in den kommenden Jahren eine größere Anzahl an Ärztinnen und Ärzten in Pension gehen. So sind 474 Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner 60 Jahre oder älter – das entspricht etwa 36 Prozent dieser Gruppe. Dies trifft auch auf 1.152 Fachärztinnen und -ärzte zu (30 Prozent)

Pensionierungen und neue Arbeitszeitmodelle

Der steirische Ärztekammer-Präsident Michael Sacherer betonte gegenüber der Kleinen Zeitung: „Gerade vor dem Hintergrund von anstehenden Pensionierungen braucht es beispielsweise neue Arbeitsmodelle mit Teilzeitlösungen und Zusammenarbeiten, um eine bessere Vereinbarkeit mit Kinderbetreuungspflichten zu schaffen.“ Die Kassenmedizin müsse aufgewertet, die Verträge müssten flexibler gestaltet werden. Nachsatz: „Nur dann werden Kassenstellen wieder attraktiver.“

Als Maßnahme zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung in ländlichen Regionen führt Schumann darin vor allem den Ausbau der Primärversorgung an. Als bereits gesetzte Maßnahmen nannte sie vor allem die vom Bund finanzierten 100 zusätzlichen Vertragsstellen in acht Fachgebieten sowie den Startbonus für schwer besetzbare Stellen von bis zu 100.000 Euro in den Jahren 2023/2024. Nicht zuletzt verwies sie auch auf den für die Jahre 2026 bis 2030 geschaffenen Gesundheitsreformfonds, durch den jährlich mehr als 300 Mio. Euro zur Verfügung stehen, davon 182 Mio. Euro für die Primärversorgungszentren und weitere geplante Vergemeinschaftungsformen.