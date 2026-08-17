Die Kritik an Hundekot auf der Liegewiese können Besucher am Pöllaner Teich nicht nachvollziehen.

Eine leichte Brise streicht über das grüne Wasser des Pöllaner Teichs. Auf der Liegewiese ist an diesem heißen Nachmittag wenig los. Ein junges Paar hat sich eine Bank im Schatten ausgesucht. Unter ihnen liegt ihr Hund, angeleint und ruhig. Im Wasser zieht eine Pensionistin ihre Bahnen. Neben ihr tauchen immer wieder stattliche Fische auf. „Die tun nichts“, sagt sie lachend, als sie zurück ans Ufer kommt.

Es ist eine friedliche Szene an einem Ort, über den zuletzt ganz andere Bilder gezeichnet wurden. Eine Besucherin hatte der Gemeinde vorgeworfen, gegen freilaufende Hunde und deren Hinterlassenschaften zu wenig zu unternehmen. Tiere seien teils ohne oder an sehr langen Leinen unterwegs, auf der Wiese liege Hundekot, auch störender Uringeruch wurde beklagt. Gefordert wurden klarere Regeln und mehr Kontrollen. Zur Klärung: Die Gemeinde pachtet die Liegewiese und kümmert sich um die Pflege. Der Teich befindet sich in Privatbesitz.

1 / 2 Der Zaun wurde vergangenes Jahr gebaut, damit keine Autos geparkt werden, Mülleimer und Gackisackerl geben es vor Ort © KLZ/Klaus Steiner

Das Bild vor Ort passt nicht zu den Vorwürfen

Wer an diesem Nachmittag über die Liegewiese geht, findet wenig das zu diesen Schilderungen passt. Das Gras ist gepflegt, Mistkübel stehen bereit, ebenso Spender mit Hundesackerln. Hundehaufen sind beim Rundgang nicht zu entdecken.

Die Pensionistin beobachtet die Debatte mit Unverständnis. Sie kennt den Teich seit ihrer Kindheit und kommt mindestens dreimal pro Woche hierher. Früher mit dem Fahrrad und den Enkeln, heute oft allein zur Abkühlung. „Ich bin nach dem Zeitungsbericht am nächsten Tag hinaufgefahren und habe Fotos für meinen WhatsApp-Status gemacht, damit meine Freunde sehen, dass das nicht stimmt.“ Und sie sagt: „Die Wiese ist immer in Topzustand. Ich habe hier noch nie einen Hundehaufen gesehen.“

Dann verabschiedet sie sich. Für einen Moment hört man fast nur das Wasser und zwei Traktoren, die im Hintergrund das Gras zu Ballen pressen. Ein paar Meter weiter hat Helmut Löscher aus Feffernitz seinen Klappsessel im Schatten aufgestellt. Auch er kennt den Teich seit Jahrzehnten und kommt fast täglich hierher. „Das hier ist so ein schöner, sauberer Platz“, sagt er. Freilaufende Hunde oder liegengelassene Hinterlassenschaften seien ihm nicht als Problem aufgefallen. „Der Bauhof leistet hier tolle Arbeit. Es ist wirklich immer sauber.“

© KLZ/Klaus Steiner Helmut Löscher genießt die Ruhe und Sauberkeit vor Ort und hat auch keine schlechten Erfahrungen mit freilaufenden Hunden gemacht oder mit ihren Hinterlassenschaften

Gemeinde kann Kritik nicht nachvollziehen

Auch Bürgermeister Manuel Müller kann die Kritik nicht nachvollziehen. „Das vorgeworfene Ausmaß ist bei uns nicht wahrnehmbar“, sagt er. Hundesackerlspender und Mistkübel seien vorhanden, der Bauhof kümmere sich regelmäßig um das Gelände, das weit über die Gemeindegrenzen als beliebtes Naherholungsgebiet abseits des Trubels bekannt ist. Die Nutzung durch Hunde sei mit Grundeigentümern und Fischereiberechtigten abgestimmt, derzeit dürfen Hunde auch ins Wasser.

Immer wieder parken Autos mit Abkühlung suchenden Menschen. Es ist ein Kommen und Gehen. Die Traktoren brummen weiter, über dem Wasser kräuselt der Wind kleine Wellen. Nach dem Lokalaugenschein bleibt vor allem ein Eindruck zurück. Von dem ungepflegten Ort, den die Vorwürfe vermuten lassen könnten, ist an diesem Tag nichts zu sehen.