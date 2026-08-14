Das südweststeirische Unternehmen musste im Juni Insolvenz anmelden. Mit der Übernahme bleibt nicht nur das Büro erhalten, sondern auch ein Großteil der Reisen aufrecht.

Gute Nachrichten aus der südweststeirischen Reisebranche: Nachdem das seit 1980 bestehende Familienunternehmen „Jöbstl“ aus St. Martin im Sulmtal im Juni Insolvenz anmelden musste und eine Fortführung eher verneint wurde, gibt es nun eine Lösung: Das Bärnbacher Busreiseunternehmen „Schlatzer Reisen“ wird den Betrieb unter dem eigenen Namen fortführen.

Vieles bleibt, wie es ist

Heinz Schlatzer: „Viele von Ihnen sind bereits seit Jahren mit Jöbstl Reisen unterwegs und verbinden damit schöne Reiseerlebnisse, gemeinsame Momente und viele persönliche Erinnerungen. Umso wichtiger ist es uns, Ihnen gleich zu Beginn zu sagen: Für Sie als Reisegast bleibt vieles so, wie Sie es kennen und schätzen.“ Nach einem Umbau wird das Jöbstl-Reisebüro in Deutschlandsberg ab Anfang Oktober wieder öffnen. Außerdem werden alle ab November geplanten Reisen durchgeführt werden können. „Das Saisonabschlussfest 9.0 an der Adria von 12. bis 15. November 2026 findet wie geplant statt“, verspricht Schlatzer.

Auch die bisherigen Einstiegsstellen in und um Deutschlandsberg sollen bestehen bleiben. „Damit möchten wir Ihnen zeigen, dass wir gekommen sind, um zu bleiben und um Jöbstl Reisen mit viel Engagement und persönlicher Nähe weiterzuführen“, so das Bärnbacher Familienunternehmen.