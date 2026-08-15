In immer mehr Städten wird die Asiatische Tigermücke zum Problem. Das Grazer Gesundheitsamt teilt sein Know-how und experimentiert weiter mit sterilen Mückenmännchen.

Sie nähern sich fast lautlos, oft in regelrechten Schwärmen und machen den Aufenthalt auf der Terrasse schon tagsüber zur Tortur. Die Asiatische Tigermücke ist drauf und dran, der Gelse den Rang als sommerlicher Plagegeist Nummer eins abzulaufen. Das gilt insbesondere für Graz, aber auch in immer mehr anderen Regionen sorgt das langbeinige Insekt für Probleme.

So wurde jetzt auch in Klagenfurt erstmals eine größere Population nachgewiesen. Die Stadt ruft auf ihrer Homepage dazu auf, Verdachtsfälle auf der kostenlosen „Mosquito-Alert-App“ zu melden und mögliche Brutstellen im eigenen Garten zu reduzieren. Auch in Wien hat sich das Insekt bereits flächendeckend ausgebreitet und wird von Experten der AGES genau beobachtet.

Graz bekommt Anfragen aus ganz Österreich

Wie man der Invasion der lästigen Quälgeister etwas entgegensetzen kann, weiß man in Graz. Dort haben Pilotprojekte in abgegrenzten Testgebieten dazu geführt, dass die Population dort um bis zu 70 Prozent reduziert werden konnte. Mittlerweile ist das Grazer Gesundheitsamt ein begehrter Ansprechpartner für Kommunen im Land. „Durch die hohe mediale Frequenz landen Anfragen aus ganz Österreich in unserem Postfach“, sagt Leiterin Eva Winter. Klagenfurt habe eben erst angeklopft, mit anderen größeren Städten wie Linz sei man schon länger im Austausch. Ebenso pflegt man intensiven Kontakt mit den Gemeinden im Speckgürtel rund um Graz.

© Alexander Danner Eva Winter mit dem Grazer Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer

Denn die Tigermücke sei „offensichtlich ein urbanes Problem“, sagt Winter. Wo viele Menschen auf engem Raum wohnen, gebe es für die Blutsauger ein großes Nahrungsangebot und viele Brutplätze. In Streusiedlungen oder im Wald finde man deshalb diese Tiere seltener bis gar nicht.

Grazer Experiment schlug bundesweit hohe Wellen

Besonders der im Vorjahr gestartete Grazer Modellversuch mit dem Aussetzen steriler Männchen findet österreichweit Beachtung. Zwei Millionen der unfruchtbaren, nicht stechenden Mückenmännchen werden auch heuer in mehreren Etappen auf die Weibchen losgelassen. Winter hält aber fest, dass man damit wirklich nur die „Hotspots“ – in Graz sind das vor allem Heimgartensiedlungen – bearbeiten könne. „Es ist ein sehr teures und personalintensives Werkzeug.” Zudem muss man die sterilen Mücken am freien Markt einkaufen, in diesem Fall bei einem Anbieter in Bologna. Winter wünscht sich ja eine Eigenproduktion in Österreich, dann könnte man auch großflächiger arbeiten.

Darum greift man in anderen österreichischen Städten vorerst noch nicht auf diese Methode zurück. Wien etwa sei in der Ausdehnung viel zu groß, heißt es dort, außerdem würden durch den Fernverkehr laufend neue Mücken in die Stadt eingebracht.

Wir haben bei null angefangen und uns alles mühsam zusammengesucht. Jetzt geben wir die Informationen gerne weiter. — Eva Winter , Leiterin Grazer Gesundheitsamt

Das Grazer Maßnahmenpaket geht aber noch viel weiter, was auch am Engagement der handelnden Personen liegt. Erwin Wieser, Leiter des Referats für strategischen Infektionsschutz im Gesundheitsamt, gibt in Vorträgen Tipps, wie man die Ausbreitung eindämmen kann. So könne jede kleine Wasserstelle zur Kinderstube für Tausende Mücken werden. Die Regentonnen mit einem feinmaschigen Netz abzudecken, Gießkannen und andere Gefäße auszuleeren, heiß auszuwaschen und umgedreht aufzubewahren seien weitere wichtige Maßnahmen. Zusätzlich könne man Astlöcher mit Sand füllen. „Tigermücken lieben Astlöcher, und die Regenrinne sollte man sich auch einmal anschauen“, erklärt Wieser, der auch unermüdlich Hausbesuche bei Betroffenen macht.

© Klz / Stefan Pajman Der Grazer „Mückenjäger“ Erwin Wieser

Spezielle Gullys machen vor Mücken dicht

Dort, wo sich Gewässer nicht abdecken oder entfernen lassen, setzt der „Mückenjäger“ Tabletten mit dem Larvizid BTI ein. „Wir sprühen damit in besonders betroffenen Gebieten auch die Gullys ein“, erklärt der Experte. Zusätzlich werden Regeneinläufe mit dem sogenannten ZikaSeal-System ausgestattet. Die Vorrichtung verschließt den Schacht. Regnet es, sorgt das Gewicht des Wassers dafür, dass sich der Verschluss automatisch öffnet und das Wasser abfließen kann.

Sieht sich das Grazer Gesundheitsamt bereits als bundesweites „Kompetenzzentrum“ für die Bekämpfung der Tigermücke? So weit will Leiterin Eva Winter nicht gehen. „Wir haben bei null angefangen und uns die Informationen mühsam zusammengesucht, indem wir uns durchgefragt haben. Jetzt geben wir dieses Wissen gerne an andere weiter“.