Die ÖBB führen eine Überprüfung aller Eisenbahnkreuzungen durch. In Lurnfeld gibt es vier Stück auf einem Streckenabschnitt von 2,4 Kilometern.

Es gibt Gerüchte, wonach einer oder mehrere Bahnübergänge in der Marktgemeinde Lurnfeld aufgelassen werden sollen. Konkret geht es um jene in den Ortschaften St. Gertraud, Drauhofen und nahe der Magdalenskirche in Altenmarkt, die sich an Nebenstraßen befinden und vor allem von Anwohnern und landwirtschaftlichem Verkehr genutzt werden.

Seitens der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) heißt es auf Anfrage, dass die ÖBB Infrastruktur derzeit mit den zuständigen „Straßenbaulastträgern“ – zum Beispiel der Gemeinde – Abstimmungen zu den Eisenbahnkreuzungen im Gemeindegebiet führen. Hintergrund sei die gemäß einer Verordnung vorgesehene Überprüfung aller Eisenbahnkreuzungen bis spätestens 1. September 2029.

Gemeinderatssitzung ausstängig

„In diesem Zusammenhang werden auch mögliche Optimierungen der bestehenden Eisenbahnkreuzungen sowie gegebenenfalls Ersatzmaßnahmen erörtert. Konkrete Entscheidungen darüber, welche Eisenbahnkreuzungen künftig in ihrer bestehenden Form erhalten bleiben oder ob Anpassungen erforderlich werden, liegen aktuell nicht vor“, informieren die ÖBB. Auf einem Streckenabschnitt von 2,4 Kilometern befinden sich im Gemeindegebiet Lurnfeld allerdings insgesamt vier technisch gesicherte Eisenbahnkreuzungen mit Gemeindestraßen, deren Instandhaltung finanziert werden muss.

Bürgermeister Gerald Preimel (SPÖ) bestätigt, dass die ÖBB an die Gemeinde diesbezüglich herangetreten seien, sagt dazu aber nur: „Über die weitere Vorgehensweise der Gemeinde wird in der nächsten Gemeinderatssitzung am 3. September entschieden.“ Schließlich müssen die Gemeinden die Sicherung und Instandhaltung von Eisenbahnkreuzungen mit Gemeindestraßen mitfinanzieren.