Dass der US-Präsident sich per Kühlcontainer aus dem eigenen Flieger schleicht, bringt einem Wiener Unternehmen unbezahlbare Werbung ein. Dabei hat es die gar nicht nötig.

Eigentlich klingt das Ganze nach der Handlung eines nicht sonderlich guten Actionfilms. Im Anschluss an den Nato-Gipfel in Ankara im Juli erklimmt US-Präsident Donald Trump die Stufen hinauf zur präsidialen Air Force One, winkt und tritt an Bord, bevor der blau-weiße Vogel kurze Zeit später vom Rollfeld abhebt. Doch im Gegensatz zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Sicherheitspersonal und diversen Medienvertretern ist Trump da gar nicht mehr an Bord.

Wie sich dank US-Medienberichten nun herausstellt, stieg Trump kurz vor Start in einen Kühlcontainer, der das Flugzeug mit Verpflegung beladen hat. Der befördert ihn in eine andere Maschine, mit der es für den Präsidenten raus aus der Türkei geht. Grund für den Stunt: eine Sicherheitsbedrohung. Diese Geschichte geht um die Welt, mit auf die Reise geht ein Foto des besagten Containers – und bringt dem Wiener Unternehmen Do&Co über Nacht internationale Aufmerksamkeit. Denn der Schriftzug der Firma prangt gut leserlich auf dem Container.

Keine Kenntnis der präsidialen Fracht

Unbezahlbare Werbung für den Gastronomiekonzern. Dabei hätte er die gar nicht nötig. Was 1981 als kleines Feinkostgeschäft in der Wiener Innenstadt begann, ist heute ein global agierendes Catering-Unternehmen. Neben Food-Courts und dem Catering prestigeträchtiger Events wie der Fußball-Weltmeisterschaft, der Formel 1 oder des Hahnenkammrennens versorgt man auch diverse Fluglinien mit kalter und warmer Kost. Nach einem Einbruch während der Corona-Pandemie hat man den Umsatz verzehnfacht und geht heute Richtung 2,5 Milliarden. Vor allem im Premium-Segment meldet das Unternehmen anhaltend hohe Nachfrage.

Dass nun alle Welt auf seinen Container schaut, in dem der US-Präsident transportiert wurde, entlockte Firmengründer und Chef Attila Doğudan in der „Zeit im Bild 2“ ein mildes Lächeln. Auch er habe am Ende aus den Medien erfahren, welche Fracht man da im Kühlcontainer transportierte, den sich der Secret Service quasi ausgeborgt hatte. Weniger zum Lachen war wohl jenen zumute, die sich am Ende wirklich an Bord der Air Force One befunden haben und sich nun zu Recht als Lockvögel fühlen. Darüber wird nicht einmal das an Bord genossene Do&Co-Essen hinweggetröstet haben.

Ich wünsche einen kulinarisch anregenden Freitag.



Christina Traar