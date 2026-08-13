Neue Eishalle in Frohnleiten soll schon diesen Winter öffnen

Überraschung in Frohnleiten: Für die neue Eishalle gibt es bereits einen positiven Baubescheid. Mit dem Start in die Wintersaison soll die Traglufthalle aufsperren.

Gute Nachricht in Sachen Eissport aus Frohnleiten: Wie die Stadtgemeinde am Donnerstag bekannt gab, wurde die Baubewilligung für eine neue Eishalle erteilt. Gebaut werden soll eine 2500 Quadratmeter große Traglufthalle. Das Grundstück dafür stellt die Stadtgemeinde zur Verfügung. Die Halle ist direkt angrenzend an den Sport- und Freizeitpark geplant, wo die alte Eishalle mittlerweile zur Ballsporthalle umgebaut wurde, die bereits seit Ende Mai in Betrieb ist.

„Wir werden jetzt die nächsten Schritte in die Wege leiten, um rechtzeitig zum Beginn der Wintersaison 2026/27 eröffnen zu können“, freut sich Elitsa Polizoeva, die mit ihrer IFF Immobilienbesitz GmbH hinter dem Projekt steht. Angekündigt hatten es die Investorin und Frohnleitens Bürgermeister Johannes Wagner (SPÖ) zwar bereits kurz nach dem Aus für die alte Halle. Dass die Neubaupläne nun so schnell umgesetzt werden, kommt aber wohl für viele überraschend.

„Aus unserer Sicht steht dem Baustart nichts mehr im Weg“, bekräftigt der Bürgermeister. Vereine und Freizeitsportler sollen bereits diesen Winter wieder in Frohnleiten trainieren können. Eishockey, Eiskunstlauf, Eisstockschießen und Publikumslauf sollen in der Halle wieder möglich sein. Neben der Eisfläche ist ein Zuschauerbereich mit Sitz- und Stehplätzen für rund 100 Personen vorgesehen. Drei Spielerkabinen und zwei Sanitärbereiche sind eingeplant.

Dass Frohnleiten die alte Eishalle aus wirtschaftlichen Gründen zusperren würde, war vergangenen November bekannt geworden. Für Protest hatte das nicht nur bei Eislauf-Fans, sondern auch bei Vereinen und beim Eishockeyverband gesorgt. Im Februar hatte Polizoeva dann mit Plänen für eine Traglufthalle aufhorchen lassen. Auch im benachbarten Peggau hatte man zuletzt Pläne für eine neue Eishalle geschmiedet. Angekündigt hat Bürgermeister Christoph Pirstinger (Heimatliste Peggau) allerdings, das Vorhaben nur weiterzuverfolgen, wenn sich die Frohnleitner Pläne zerschlagen.