Die Ausgaben für Produkte, die erholsamen Schlaf fördern, steigen – wohl auch deshalb, weil rund ein Drittel an Ein- oder Durchschlafstörungen leidet.

Viele Menschen schlafen schlecht – und das nicht nur in der aktuellen Hitzeperiode. Jeder Dritte in Europa leidet an chronischen Ein- oder Durchschlafstörungen, ergibt eine Studie im „European Journal of Neurology“, an der auch österreichische Expertinnen und Experten beteiligt waren. Das wirkt sich unter anderem durch geringere Produktivität, mehr Krankenstände und eine höhere Zahl von Arbeitsunfällen negativ auf die Volkswirtschaft aus. Allein in Europa belaufen sich die Kosten auf 400 Milliarden Euro pro Jahr, in Österreich sind es geschätzt rund zehn Milliarden Euro jährlich. Laut einer IMAS-Studie ist die Zahl der von Schlaflosigkeit Betroffenen zuletzt gestiegen. Zwölf Prozent der Befragten greifen zu freiverkäuflichen bzw. verschreibungspflichtigen Schlafmitteln.

Das Bewusstsein für die Bedeutung von erholsamem Schlaf in der Bevölkerung scheint, unter anderem auch durch Fitness-Uhren, die den Schlaf tracken, zu wachsen und gleichzeitig damit auch die Bereitschaft, dafür Geld auszugeben, wie verschiedene Unternehmen bestätigen.

Digitale Schlafanalyse

„Immer mehr Menschen erkennen die Wichtigkeit gesunden Schlafs als Quelle der Lebensfreude und Energie. Zur Zeit liegen insbesondere Produkte mit kühlender Wirkung im Trend“, sagt Peter Hildebrand, Chef und Miteigentümer von Betten Reiter. Entsprechend groß ist das Angebot beim Heimtextilien- und Bettwaren-Spezialisten, der österreichweit 18 Standorte hat. Es reicht von Pölstern, über Decken bis hin zu Matratzen mit Kühlwirkung. Dass die Bedürfnisse sehr individuell sind, weiß man bei Betten Reiter seit Jahren – unter anderem durch eine eigens in Auftrag gegebene Studie. Als Ergänzung zur persönlichen Beratung wird daher eine digitale Schlafanalyse angeboten, bei der der Körper in einer Schlafkabine vermessen wird. Auf das Ergebnis werden Lattenrost, Matratze und Kopfkissen abgestimmt.

© Thomas Hude Peter Hildebrand, Betten Reiter

Ein Trend Richtung Schlafsystem, also auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte Kombinationen von Matratzen, Lattenrost etc., sieht man beim Zirbenbetten-Experten LaModula, der in Villach, Graz, Wien, Salzburg, Dornbirn und München Schauräume hat und seine Produkte im DACH-Raum unter anderem über einen Web-Shop vertreibt. Dass immer mehr Menschen der gute Schlaf etwas wert ist, bestätigt Geschäftsführer Hannes Bodlaj. Er betont: „Die Qualität steht im Vordergrund. Der Preis ist wichtig, kommt aber nicht an erster Stelle.“ Eine sehr gute Nachfrage verzeichnet das Unternehmen bei metallfreier Bauweise des Bettes und klarem, einfachem Design. Groß ist, wie Bodlaj berichtet, das Bedürfnis der Kunden nach auf die Saison abgestimmte Bettdecken, Bettwäsche und Unterbetten. Im Sommer greifen viele nach kühlen, leicht waschbaren Materialien wie Baumwolle oder Tencel und im Winter nach wärmenden wie Daunen, Schurwolle und Kamelhaar.

© Helmuth Weichselbraun LaModula-Team: Geschäftsführer Franz Lagger, Barbara Bodlaj (Marketing) und Geschäftsführer Hannes Bodlaj

„Viele Menschen sind derzeit sehr belastet und entscheiden sich bewusst dafür, in sich selbst und ihre eigene Energiequelle, den Schlaf, zu investieren. Sie sagen: Das gönne ich mir jetzt“, berichtet elky-Chefin Ariane Obertautsch. Das kann sich summieren, denn die Matratze ist nur ein Puzzlestück, auch auf Lattenrost und Polster, Decke und Bettwäsche kommt es an. Die Unterkärntner Matratzenmanufaktur, die nächstes Jahr ihr 100-Jahr-Jubiläum feiert, setzt vor allem auf Naturmaterialien, um die Erholung zu fördern. Viele ihrer Kunden haben gesundheitliche Probleme wie rheumatische Erkrankungen, Fibromyalgie oder sind adipös.

© Markus Traussnig elky-Chefin Ariane Obertautsch

„Sie haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse und brauchen eine gute Beratung. Die bekommen sie bei uns oder in den Fachgeschäften, mit denen wir zusammenarbeiten“, sagt die Firmenchefin. Sonderwünsche, wie etwa ein verstärkter Rand zum leichteren Aufstehen, können berücksichtigt werden. Neben Privatpersonen setzen auch Hotels und Gesundheitsbetriebe wie die Humanomed auf elky-Matratzen.

Schlafoptimierung

Über Schlaf-Tracking wird auf sozialen Medien und von Fitness-Influencern aktuell zwar viel gesprochen. Nichtsdestotrotz heißt es von Elektrohändler MediaMarkt dazu: „Aus unserer Sicht lässt sich derzeit kein eigenständiger Trend hin zu Produkten zur Schlafoptimierung oder zum Schlaftracking erkennen, der sich eindeutig in den Verkaufszahlen ablesen lässt. Eine mögliche Relevanz ergibt sich allenfalls im Zusammenhang mit Smartwatches und vergleichbaren Wearables, die neben zahlreichen weiteren Funktionen auch Schlafdaten erfassen können.“ Deutlich stärker erkennbare Trends im Bereich der Consumer Electronics würden sich aktuell bei KI-Anwendungen, Saugrobotern, Beauty-Produkten – insbesondere LED-Masken – sowie im Bereich Pet Care zeigen.