Waldbrand wütet in Kalifornien und Nevada

Im Westen der USA gehen Einsatzkräfte gleich gegen mehrere Brände vor. Ein Feuer in den Bundesstaaten Kalifornien und Nevada habe bereits eine Fläche von umgerechnet mehr als 30.000 Hektar erfasst, hieß es von der kalifornische Forst- und Brandschutzbehörde Cal Fire am Donnerstag. Das sogenannte "Bug Fire" war demnach am Wochenende ausgebrochen. Etliche Gemeinden wurden evakuiert.

© APA/AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Die Feuerwehren sind nun wieder in Kalifornien und Nevada gefordert

vor 57 Minuten 13. August 2026 um 12:57 Brände Klimawandel