Ulrike Janach ist vor einigen Jahren ein beruflicher Neustart gelungen. Nun inspiriert die Leiterin des Kunsthauses Köflach bei „Senior Quality” andere mit ihrer Erfolgsgeschichte.

„Ich wollte mich beruflich neu orientieren und hatte bereits ein interessantes Jobangebot“, erinnert sich Ulrike Janach. Im Jahr 2020 schien der berufliche Neustart für sie zum Greifen nah. Dann kam die Corona-Pandemie und machte ihre berufliche Perspektive zunichte. Eineinhalb Jahre war die heutige Leiterin des Kunsthauses Köflach arbeitssuchend. Eine Erfahrung, die sie mit vielen Menschen teilt. Denn wer mit 45 plus seinen Job verliert und einen neuen sucht, hat es nachweislich schwerer.

Eine 2023 veröffentlichte Sora-Studie im Auftrag des AMS zeigt, wie groß die Hürden sind: 45 Prozent der Bewerbungen älterer Arbeitssuchender bleiben demnach unbeantwortet. Mit Unterstützung des Karriereguidings von Senior Quality, einer Marke des FAB (Verein zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung), fand Janach schließlich einen Weg zurück ins Berufsleben.

1 / 5 Ulrike Janach (Leiterin des Kunsthauses Köflach), Karin Mezgolich (Senior Quality) und Ewald Verhounig (WKO Steiermark) © KLZ / Jakob Kriegl

Hilfe von namhaften Unternehmen

Im Rahmen des Programms werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Dauer von fünf Monaten von ehrenamtlichen Guides, Führungspersönlichkeiten oder Personalverantwortlichen von Unternehmen oder aus der öffentlichen Verwaltung begleitet. „Besonders der Austausch mit meinem Guide Ewald Verhounig und den anderen Teilnehmern war bereichernd. Man erfährt, dass es nicht an einem selbst liegt, sondern an Altersdiskriminierung“, erzählt Janach.

Ich wollte immer arbeiten, kann alles machen und habe mich gefragt: Warum nimmt mich niemand? — Ulrike Janach , Leiterin Kunsthaus Köflach

Weg zur „Steirerin des Jahres“

Jedoch gibt es auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die die Erfahrung älterer Menschen schätzen. So erhielt die Kulturmanagerin ein Jobangebot vom Konzertveranstalter Musikverein Graz, für den sie bis kurz vor ihrer Ernennung zur Leiterin des Kunsthauses Köflach tätig war. Im Mai wurde sie für ihre Arbeit mit dem „Steirerin Award 2026” in der Kategorie Kunst und Kultur ausgezeichnet.

Nun ist Janach als Botschafterin für Senior Quality aktiv und inspiriert mit ihrer Erfolgsgeschichte andere. „Ich durfte Workshops leiten und habe berührende Geschichten erlebt, wie die eines knapp 60-jährigen Mechanikers, der nach vielen Jahren im selben Unternehmen entlassen wurde. Anfangs scheute er sich, einen Computer zu bedienen, fand dann aber über LinkedIn einen Job.“

Ältere Arbeitskräfte sind gefragt

Ewald Verhounig, der Janach ehrenamtlich begleitete und Leiter des Instituts für Wirtschafts- und Standortentwicklung der WKO Steiermark ist, beobachtete in den letzten Jahren eine Trendwende: Die Erfahrung älterer Arbeitskräfte gewinne am Arbeitsmarkt massiv an Bedeutung. „Aufgrund des demografischen Wandels können es sich Unternehmen zunehmend gar nicht mehr leisten, auf Menschen über 50 zu verzichten. Viele Unternehmen gehen deshalb schon aktiv auf sie zu“, betont er.