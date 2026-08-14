„Wir wollen mit neuen Konzepten in kleinen Städten wachsen“
Kleinere Möbelhäuser, neuer Onlineshop, mit Fokus auf die Alpen-Adria-Region: So sieht die Wachstumsstrategie von Gregor Rutar, dem Chef der Rutar Group, aus.
Wie gut vertragen sich eigentlich Möbelhäuser und Hitzewellen?
GREGOR RUTAR: Handel und Hitzewelle vertragen sich natürlich nicht gut. Deswegen ist, so wie der gesamte Handel, auch ein Möbelhaus etwas weniger besucht. Aber bei uns gibt es nicht nur Impulskäufe, sondern auch sehr viele gesteuerte Einkäufe, bedingt durch Renovierung oder eine neue Wohnung. Deswegen haben wir noch immer eine Grundfrequenz, mit der wir die Hitzewelle überstehen können.
Der Möbelhandel lockt Kunden oft mit Aktionen und Rabatten – hilft das bei 35 Grad im Schatten?
Aktionen sind nach wie vor wichtig und auch die Möglichkeit für Kunden, Vorteile im Preis zu erzielen. Aber das Service und das Erlebnis wurden immer wichtiger. Wir haben uns als lokaler Anbieter immer schon sehr mit der Empathie für den Kunden beschäftigt – dafür braucht es Mitarbeiter, die sich wohlfühlen.
Kennen Sie noch alle Ihre rund 800 Mitarbeiter?
Natürlich, den Großteil kennt man persönlich, viele sind seit Jahrzehnten bei uns. Wir sind viel auf der Fläche in den Häusern. Wir legen Wert auf einen familiären Führungsstil – gerade beim Möbeleinkauf, der kein einfacher Einkauf ist. Anders als „ruckartige Einkäufe“ wie Lebensmittel oder Kleidung braucht es da jemanden, dem man vertraut und der einen durch den Prozess des Einkaufs führt, sich die Zeit nimmt.
Braucht es überhaupt noch große Möbelhäuser?
Ja, die sind der Garant dafür, dass man vieles testen und ausprobieren kann – Oberflächen, Farben, Materialien. Nach der Entscheidung folgt der wichtige Fertigstellungsprozess, bis die Möbel zuhause stehen – das ist Kunden heute wesentlich wichtiger als vor Jahren, weil sie ihre Zeit heute anders nutzen wollen.
Handel und Hitzewelle vertragen sich natürlich nicht gut. Deswegen ist, so wie der gesamte Handel, auch ein Möbelhaus etwas weniger besucht.— Gregor Rutar, Rutar-Geschäftsführer
Eine Versicherungspolizze gegen den aggressiven Onlinehandel?
Definitiv, der kann dieses Service bei weitem nicht leisten. Dass kleinteilige Sortimente wie Handtücher und Gläser und Dekoration in den Onlinehandel abwandern, spüren wir auch. Aber bei wirklichen Wohnlösungen ist der Onlineanteil sehr überschaubar. Unser Fokus ist daher definitiv auf Möbel, Einrichtung, Küchen, komplexere Lösungen.
Sie haben es in Klagenfurt mit Decathlon & Co. als Mieter vorgemacht, nun hat auch Ikea verkleinert. Was steckt da dahinter?
Der Kuchen wird ja nicht größer. Der Möbelhandel hat ein Spezifikum: Den größten Umsatz machen wir in den oberen Etagen, während viele Händler das Erdgeschoss benötigen - Kleidung und Sportartikel etwa brauchen Impulskäufer. Wir holen daher an fast allen Standorten Fremdmieter herein, um zusätzlich Leben hineinzubringen.
Rutar ist in Italien, Slowenien und Kärnten tätig – wirkt sich die schwache Konjunktur in der Alpen-Adria-Region unterschiedlich aus?
Wir sind in Österreich sehr gut aus der Krise gekommen, auch weil sich die Marktteilnehmer reduziert haben (Ende von Kika-Leiner, Anm.). In Slowenien war die Krise nie so stark. Und in Italien haben wir schöne Zuwächse, fast ein bisschen unerklärlich.
Sie betreiben insgesamt 17 Standorte. Wo sehen Sie noch Potenzial?
Wir sehen auf jeden Fall Potenzial als regionaler Player in der Alpen-Adria-Region. Wir streben nicht in Großstädte, die wir nicht verstehen. Wir prüfen daher neben Rutar und dipo Konzepte, mit denen wir in kleinere Städte gehen können. Möbelhäuser auf kleineren Flächen mit vorkuratiertem Sortiment. Auf jeden Fall in Norditalien und Slowenien, wir könnten uns aber auch in Kärnten etwas vorstellen.
Wir streben nicht in Großstädte, die wir nicht verstehen. Wir prüfen daher neben Rutar und dipo Konzepte, mit denen wir in kleinere Städte gehen können.— Gregor Rutar, Rutar-Geschäftsführer
Ein wichtiger Lieferant, der steirische Möbelhersteller ADA, ging pleite. Woher beziehen Sie Ihre Möbel?
ADA war ein ewiger Wegbegleiter von uns, der Wegfall sehr traurig. Es gibt aber noch einige österreichische Lieferanten. Sehr viele Möbel kommen aus Deutschland, viele Polstermöbel aus Ländern wie Polen, Ungarn, Italien und sogar Skandinavien. Wenn es um Beratung geht, müssen Möbel konfiguriert werden, das ist mit China schwierig. Bei billigen Einstiegsmöbeln sind die Fabriken in Osteuropa bereits so weit, dass man China nicht mehr braucht.
Seit sechs Jahren sind Sie in der Geschäftsführung von Rutar. Wie geht es Ihnen damit?
Ich bin meinem Vater dankbar, dass er mir die Möglichkeit gibt, und den Mitarbeitern, dass sie mich gut aufgenommen haben. Ich habe hier den Platz, selber meine Ideen, Vorstellungen und Strategien einzubringen. Ich bin auch im Aufsichtsrat unseres Einkaufsverbandes und so immer als Erster an den Informationen. Das kann ich in der Führung des eigenen Geschäfts sehr gut einbringen. Der Handel ist permanent im Wandel – wann immer ich glaubte, jetzt gibt es eine Gelegenheit etwas durchzuschnaufen, habe ich mich geirrt.
Wie ist es an der Seite eines charismatischen Vaters Josef, dem erfolgreichen Gründer von Rutar, zu arbeiten? Manchmal lustvoll, manchmal Last?
Last sehe ich keine. Es ist eine große Verantwortung. Natürlich hat man oft verschiedene Ansätze, die man sich ausdiskutieren muss – aber nie Streit.
Gibt es einen Plan, wann der Generationenwechsel vollzogen ist?
Mein Vater fühlt sich sehr wohl und bringt viel ein. Das Zweiergespann funktioniert – und er ist ja erst 72.
Wie wird sich Rutar im Jahr 2030 von Rutar heute unterscheiden?
Wir investieren viel in die ganze Datenwelt, ein Hauptfokus von uns. Wir werden aber nie unsere Kern-USP aufgeben: Mit Herz Kunden zu servicieren. Wir werden in der Region weiterhin wachsen mit Konzepten, die an kleinere Städte angepasst sind. So einen Riesen-Rutar wie in Klagenfurt kann man nicht überall hinstellen.
Wird es auch einen Online-Shop geben?
Ja. Auch wenn wir dort nicht die großen Umsätze erwarten, wollen wir unseren Kunden den Service bieten, auch etwas online bestellen zu können.