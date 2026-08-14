Wie gut vertragen sich eigentlich Möbelhäuser und Hitzewellen? GREGOR RUTAR: Handel und Hitzewelle vertragen sich natürlich nicht gut. Deswegen ist, so wie der gesamte Handel, auch ein Möbelhaus etwas weniger besucht. Aber bei uns gibt es nicht nur Impulskäufe, sondern auch sehr viele gesteuerte Einkäufe, bedingt durch Renovierung oder eine neue Wohnung. Deswegen haben wir noch immer eine Grundfrequenz, mit der wir die Hitzewelle überstehen können.

Der Möbelhandel lockt Kunden oft mit Aktionen und Rabatten – hilft das bei 35 Grad im Schatten? Aktionen sind nach wie vor wichtig und auch die Möglichkeit für Kunden, Vorteile im Preis zu erzielen. Aber das Service und das Erlebnis wurden immer wichtiger. Wir haben uns als lokaler Anbieter immer schon sehr mit der Empathie für den Kunden beschäftigt – dafür braucht es Mitarbeiter, die sich wohlfühlen.

Kennen Sie noch alle Ihre rund 800 Mitarbeiter? Natürlich, den Großteil kennt man persönlich, viele sind seit Jahrzehnten bei uns. Wir sind viel auf der Fläche in den Häusern. Wir legen Wert auf einen familiären Führungsstil – gerade beim Möbeleinkauf, der kein einfacher Einkauf ist. Anders als „ruckartige Einkäufe“ wie Lebensmittel oder Kleidung braucht es da jemanden, dem man vertraut und der einen durch den Prozess des Einkaufs führt, sich die Zeit nimmt.