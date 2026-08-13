Zwangstests für Piloten bei Air India auf Drogen

Nach einem positiven Drogentest bei einem Piloten führt die Fluggesellschaft Air India einem internen Memo zufolge ab Donnerstag verpflichtende Substanztests für all ihre Piloten ein. Hintergrund ist ein Vorfall vom 4. August, bei dem ein Airbus A320neo auf dem Flug von thailändischen Phuket nach Delhi plötzlich rund 91 Meter an Höhe verlor. Einem Insider zufolge wurde der Kapitän des Fluges anschließend positiv auf Marihuana getestet.

© APA/AFP Pilot hatte Drogen intus

vor 60 Minuten 13. August 2026 um 11:09 Neu-Delhi Luftfahrt +1 Drogen