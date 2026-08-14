Tageskarte für Schladminger Planai & Co. kostet bis zu 81,50 Euro

Erstmals kostet die reguläre Tageskarte im Paradeskigebiet mehr als 80 Euro. Wer früher bucht, zahlt deutlich weniger. Auch Kreischberg erhöht Preise.

Speicherteich und Skipass: Diese Begriffe zählen im August nicht zum Vokabular der allermeisten Steirerinnen und Steirer. Anders im Ennstal, in Murau und überall dort, wo die Wintersportsaison 2026/2027 vorzubereiten ist. Steiermarks Taktgeber sind die Skigebiete unterm Dachstein, wo die Tarife für den nächsten Winter feststehen: Die reguläre Tageskarte für einen Erwachsenen (Hauptsaison, keine Ermäßigung) wird erstmals die 80-Euro-Marke überschreiten.

Konkret sind 81,50 Euro (plus drei Euro) für dieses Ticket für die Vier-Berge-Skischaukel Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm zu berappen. Auf alle Kategorien heruntergebrochen, steigen die Tarife um rund drei Prozent.

© Martin Huber Peter Weichbold, Geschäftsführer Planai-Hochwurzen-Bahnen, ist bei Dynamic-Pricing skeptisch: „Das würde die höchsten Preise für Familien in den Ferien bedeuten.“

Skipass für Frühbucher billiger

Das bestätigt der neue Planaibahnen-Geschäftsführer Peter Weichbold, nicht ohne auf das Frühbuchersystem hinzuweisen: Wer seine Tageskarte vorzeitig online bucht, steht ab 69,50 Euro in dieser Kartenkategorie in Schladming, Haus & Co. auf den Skiern bzw. am Snowboard. Die Buchungsmethode hat sich etabliert.

Speicherteich wird ausgebaut

Begründet wird die Tariferhöhung mit steigenden Personal-, Energiekosten und natürlich laufenden Investitionen. Die Planai beispielsweise verbessert die Schneesicherheit: Der Speicherteich Bruckmoos wird derzeit umgebaut, um künftig 200.000 m3 Wasser zu fassen. „Das ist nicht gerade eine Lacke“, skizziert Weichbold. Das Projekt muss bis Ende September abgeschlossen sein, um Ende November in die Vorsaison zu starten. Sofern die Temperaturen passen.

© ht-vis Visualisierung des Speicherteichs „Bruckmoos“ nach dem Ausbau auf 200.000 Kubikmeter Wasser

Beim Thema „Dynamic-Pricing“ – die Nachfrage bestimmt die Ticketpreise – wird Weichbold, wie schon Vorgänger Georg Bliem, nicht warm ums Herz. Natürlich behalte man das im Auge, sagt er. Aber so ein Modell „würde die höchsten Preise für Familien in den Ferien bedeuten.“ Und genau das möchte man nicht. Wie auch im Vorjahr „fahren Kinder bis sechs Jahre gratis“, betont Weichbold. Zudem locken zahlreiche Kombi-Angebote und Ermäßigungen über den Winter ins Ennstal.

72 Euro am Kreischberg

Am Kreischberg hat man die Tarifpläne ebenso geschmiedet: Der 70er wird überschritten, konkret sind 72 Euro (plus vier Euro) in der kommenden Hauptsaison für die klassische Tageskarte (Erwachsener, keine Ermäßigung) fällig. Auch dort sind große Investitionen im Gange: 18 Millionen Eurto fließen in eine Achter-Sesselbahn auf den Rosenkranz-Gipfel. Zum Start der neuen Saison sollen die Wintersportler mit der modernen Sesselbahn samt Abdeckhauben auf den Gipfel befördert werden, der alte Zweier-Sessellift ist Geschichte.