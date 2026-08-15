Die anhaltende Hitze setzt auch Legehennen zu. Villacher Eierproduzenten reagieren mit mehr Schatten, Wasser und Kühlung und spüren höhere Kosten.

Matthias und Gerhild Thomasser betreuen rund 600 Legehennen und versuchen derzeit mehr Schattenplätze für die Hühner zur Verfügung zu stellen

Wenn die Temperaturen über Tage hinweg steigen, geraten nicht nur Menschen an ihre Belastungsgrenzen. Auch Legehennen leiden unter der Hitze, denn sie können nicht schwitzen und müssen ihre Körpertemperatur auf andere Weise regulieren. Für Villacher Eierproduzenten bedeutet das mehr Aufwand, höhere Kosten und die Tatsache, dass die Tiere weniger oder kleinere Eier legen und auch verenden.

Am Tschudlhof von Hans Putz in Vassach leben aktuell 1600 Freilandhühner. Die Temperaturen jenseits der 30 Grad Marke sorgen bei ihm momentan für ein Minus von 20 Prozent bei der Produktion von Eiern. „Hühner fühlen sich bei Temperaturen um die 22 Grad wohl. Alles drüber oder drunter verursacht Stress bei den Tieren“, erklärt Putz. Durch die Hitze käme es auch zu „Ausfällen“, sprich Hühner sterben aufgrund der Hitze. Eine Erhöhung der Preise für die Eier ist bei ihm aktuell kein Thema.

© KK/Tschudlhof Die Hennen von Hans Putz vom Tschudlhof produzieren zurzeit rund 20 Prozent weniger Eier

Mehr Schattenplätze für die Hennen

Auch am Fostlhof von Gerhild und Matthias Thomasser unterhalb des St. Johanner Kircherls macht die Hitze den Tieren zu schaffen. Rund 600 Legehennen leben dort in mobilen Hühnerställen mit Freilauf. Um die Tiere zu entlasten, werden die mobilen Hühnerställe möglichst unter vorhandenen Nussbäumen platziert, zusätzliche Überdachungen schaffen weitere Schattenplätze. Auch unter den mobilen Ställen selbst können die Tiere Schutz vor der Sonne suchen. Die Maßnahmen bedeuten zugleich einen höheren Wasser- und Energieverbrauch. Denn anhaltende Hitze macht sich auch bei der Produktion bemerkbar: „Wenn sich die Hühner nicht wohlfühlen, legen sie nicht nur weniger, sondern auch kleinere Eier“, erklärt Gerhild Thomasser.

Preise für regionale Eier könnten im Herbst steigen

Ähnliche Auswirkungen spürt auch Eierproduzent Martin Gfrerer aus Landskron. Seine rund 4600 Legehennen sind auf 44 Kleinstallungen verteilt und haben insgesamt 5,7 Hektar Auslauf zur Verfügung. Für Abkühlung sorgen zahlreiche Obstbäume sowie die Bauweise der Ställe: Frische Luft strömt am Boden ein und kann über die Decke wieder entweichen. Zusätzliche Beschattung war deshalb bisher nicht notwendig.

1 / 2 Martin Gfrerer vom Landskroner Wiesenei kümmert sich täglich persönlich um seine rund 4600 Hühner © Helmuth Weichselbraun

Dennoch hinterlässt die Hitze deutliche Spuren. Aktuell legen seine Hühner rund zehn Prozent weniger Eier. Mit Sorge blickt er auf die weitere Klimaentwicklung und mögliche Folgen für die Landwirtschaft. Schlechtere Ernten werden Futtermittel verknappen und deren Preise im Herbst steigen lassen. Das werde letztlich auch die Eier verteuern.