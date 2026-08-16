Weil Förderungen vom Land gekürzt wurden, musste die Aidshilfe Steiermark die Sozialarbeit einstellen. Doch der Bedarf an Beratung ist ungebrochen hoch.

Bei der Aidshilfe Steiermark kann man sich auf HIV und auch auf andere Geschlechtskrankheiten testen lassen.

Mit Anfang dieses Jahres musste die Sozialarbeit in der Aidshilfe Steiermark eingestellt werden – wir haben berichtet. Weil die Ressorts von Soziallandesrat Amesbauer sowie Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl Förderungen gestrichen haben, fehlen gut 65.000 Euro im Budget der Aidshilfe. Aufgrund dessen mussten zwei Sozialarbeiterinnen gekündigt werden. Das Budget für das Jahr 2026 beläuft sich nun auf etwa 700.000 Euro.

„Wir konnten mit den zwei Kolleginnen 50 Stunden sozialarbeiterische Betreuung anbieten“, sagt Geschäftsführer Manfred Rupp. Dieses regelmäßige Angebot musste praktisch komplett gestrichen werden. Nun gibt es nur noch ein punktuelles Angebot der Betreuung, wie Rupp sagt. Das heißt: Nur an einem Tag die Woche gibt es diese Art der Betreuung für einige wenige Stunden. Das sei aber keine Sozialarbeit im eigentlichen Sinne, sondern eher HIV-Beratung. „Im Bereich der Sozialarbeit müssen wir nun an andere Stellen weiterverweisen.“

„Können die Menschen nicht alleine lassen“

„Wir können es mit unserem Auftrag einfach nicht vereinbaren, HIV-Patienten alleine zu lassen“, sagt Rupp. Etwa, wenn sie gerade ein positives Testergebnis erhalten haben. „Gerade in dieser Situation gibt es viele Fragen und große Unsicherheiten. Wir können diese Menschen nicht einfach alleine lassen.“ Oder wenn HIV-Patienten älter werden und Unterstützung benötigen, etwa wenn es um einen Pflegeantrag geht. „Auch wenn HIV gut behandelbar ist, es braucht eine Expertise im Umgang mit Betroffenen“, betont Rupp.

© Aidshilfe Steiermark Manfred Rupp

Die Auswirkungen dieser finanziellen Einschnitte werde man erst in einigen Jahren sehen, ist Rupp überzeugt. Der Grund: „Die Beziehung der Sozialarbeiterinnen zu den Klientinnen und Klienten hat eine Auswirkung auf die Therapietreue.“ Das heißt, die Betroffenen nehmen ihre Therapie vielleicht nicht mehr so regelmäßig ein. Infolge steigt ihr persönliches Gesundheitsrisiko und auch die Virenlast kann wieder über die Nachweisgrenze steigen. Und damit steigt auch die Gefahr der Übertragung.

Nachfrage ungebrochen hoch

Trotz des finanziellen Drucks ist die Nachfrage bei der Aidshilfe ungebrochen hoch. Das zeigt sich zum einen an den Wartezeiten auf Testtermine. Bei der Aidshilfe kann man ja nicht nur einen HIV-Test durchführen lassen, sondern sich auch auf andere Geschlechtskrankheiten testen lassen. Aktuell wartet man einen Monat auf einen freien Termin. Und weiters kann die Nachfrage von Schulen nach Workshops zu sexueller Gesundheit kaum bedient werden.