Film über den „Magna Man“: Frank Stronach könnte zu Premiere nach Weiz kommen

Frank Stronach gehört zu den bekanntesten Unternehmern des Landes: Nun gestaltete der Wiener Oliver Feicht einen Film über den Milliardär. Und der 93-Jährige soll zur Vorführung nach Weiz kommen.

„The Magna Man“: So heißt die Filmdokumentation, die der Wiener Filmemacher Oliver Feicht über Frank Stronach gestaltet hat. Franz Strohsack, so dessen ursprünglicher Name, war ja nahe Weiz aufgewachsen. In Kanada baute er den Weltkonzern Magna auf. Auch in der Oststeiermark und in Graz gibt es heute Werke des Automobilzulieferers.

Der 50-minütige Film soll am 1. September (Beginn 18.30 Uhr) im Kunsthaus in Weiz präsentiert werden. Es ist quasi die Uraufführung, wie Oliver Feicht erklärt. Und er verspricht: „Frank Stronach wird nach Weiz kommen.“

© Robert Herbst Unternehmer Frank Stronach und Filmemacher Oliver Feicht

Worum es in der Dokumentation geht: „Einen umfassenden und persönlichen Blick auf eine der außergewöhnlichsten österreichischen Unternehmerpersönlichkeiten“, heißt es. „Der Film erzählt die Geschichte Stronachs von seiner Kindheit und frühen Jahren bis hin zum internationalen Aufstieg.“ Auch das „Stronach-System“ werde beleuchtet. Zu Wort kommen unter anderem die früheren Bundeskanzler Franz Vranitzky und Wolfgang Schüssel sowie Manager Siegfried Wolf. Laut Feicht gab es 20 Interviewpartner. Gedreht wurde auch in Weiz.

Werden kritische Aspekte wie etwa die Gerichtsverfahren wegen sexueller Belästigung angesprochen? „Das Positive steht natürlich im Vordergrund“, hält sich da Feicht bedeckt. Bezahlt worden sei die Produktion jedenfalls von Frank Stronach.

Wer nun neugierig ist: Anmeldungen werden unter chandl@stronachinternational.com erbeten.

1 / 5 In der Oststeiermark gibt es mehrere Magna-Werke. Die ersten wurden bei Weiz im Jahr 1989 eröffnet © Utri

93 und nach wie vor mitten im Berufsleben

Frank Stronach gehört zu den bekanntesten Unternehmern des Landes. Er wurde am 6. September 1932 in Kleinsemmering geboren. Mit 21 wanderte er nach seiner Werkzeugmacher-Lehre im Elin-Werk nach Kanada aus und gründete den Automobilzulieferer Magna. Dieser ist heute weltweit tätig.

Im Juni 2010 verkaufte Stronach seine Anteile an Magna. 2012 verschlug es den Milliardär sogar kurzzeitig in die Politik. Mit seinem „Team Stronach“ zog er 2013 in den Nationalrat ein, zog sich allerdings bereits Anfang 2014 aus der aktiven Parlamentspolitik zurück. Heute arbeitet der 93-Jährige unter anderem an einem elektrischen Microcar und betreibt im großen Stil eine Öko-Landwirtschaft.