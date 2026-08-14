479 Dienstfahrzeuge hat die Landespolizeidirektion. Der Großteil davon ist geleast. Zwei Marken machen 85 Prozent des Fuhrparks aus.

Interpellationsrecht. So heißt das Recht von Abgeordneten, formelle Anfragen an die Regierung zu stellen und Auskünfte zu verlangen. Jedes Jahr werden zwischen 3000 und 4500 schriftliche Anfragen eingebracht. Im Vorjahr waren es exakt 4063. Heuer werden es nicht weniger werden, mit Ende Juni waren es bereits 2048 Anfragen.

Darunter sind viele ungewöhnliche und unerwartete Auskunftsbegehren: Dazu gehört eine FPÖ-Anfrage zum „Fahrzeugbestand, Anschaffungen und Ausmusterungen im Bereich des Bundesministeriums für Inneres seit 2020 – Kärnten“. Die umfangreiche Antwort aus dem Innenministerium ist etwas für Zahlenfreunde und zeigt: Die Zahl der Fahrzeuge, die im Bereich der Landespolizeidirektion (LPD) Kärnten angemeldet sind, ist in den vergangenen sieben Jahren minimal von 485 auf 479 Fahrzeuge gesunken.

VW, Skoda, Audi

Seit Jahren unverändert, auch aufgrund entsprechender Verträge, ist die meistgefahrene Automarke in der Kärntner Polizei: 265 Dienstfahrzeuge sind VW, gefolgt von Skoda (139) und Audi (16). Und das mit Abstand meistverbreitete Modell ist der Kodiaq 4x4 Selection TDI DSG. 71 Autos hat die Landespolizeidirektion angemeldet. Auf den Plätzen sind der Touran Life TDI DSG mit 48 Autos und der Transporter Kombi LR TDI 4Motion mit 33 Fahrzeugen.

Welche Polizeieinheit mit welchen Autos unterwegs ist, beantwortet das BMI nicht, aus „Geheimhaltungsinteresse“. Denn durch derart konkrete Angaben zu Fahrzeugen und LPD-Organisationen „könnten Ermittlungen konterkariert und die Aufgabenerfüllung erschwert oder unmöglich gemacht“ werden, heißt es in der Anfragebeantwortung.

424 Fahrzeuge ausgeschieden

Kein Geheimnis sind hingegen die Neuanschaffungen von Polizeifahrzeugen: Insgesamt 442 waren es seit 2020, heuer waren es bisher 25. Die Wartungskosten für den Fuhrpark sind von 764.000 Euro im Jahr 2020 auf 973.000 Euro im Vorjahr gestiegen. Im selben Zeitraum haben die Leasingkosten für die LPD von 2,25 Millionen Euro jährlich auf 3,88 Millionen Euro zugelegt.

Apropos Leasing: Im angefragten Zeitraum hat die Kärntner Polizei 424 Fahrzeuge aus Leasingverträgen ausgeschieden, dazu sind 19 ausgemusterte Fahrzeuge verkauft worden.

„Ersatzteilespender“

Sparsamkeit ist auch bei der Verwendung von Polizei-KfZ angesagt: „Sonderfahrzeuge und Motorräder, die im Eigentum der LPD sind, werden so lange wie möglich im Einsatz belassen und finden anschließend im Rahmen der Ausbildung oder auch teilweise als Ersatzteilespender Verwendung“, heißt es in der Antwort des Ministeriums. „Einsatzfahrzeuge im Rahmen des Operating-Leasings werden derzeit nach durchschnittlich 48 Monaten getauscht. Die optimale Laufzeit der jeweiligen Fahrzeuge variiert jedoch aufgrund des Einsatzzweckes, der Ausstattung und der Jahreslaufleistung zwischen 24 und 84 Monate.“