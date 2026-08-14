„Folklore Global“ bringt weltweite Volkskultur in die Steiermark

Seit mehr als 30 Jahren bringt „Folklore Global“ Menschen aus aller Welt in die Steiermark. Heute beweist das Festival, dass Kultur Grenzen überwindet.

Wenn sich Tänzerinnen und Tänzer aus Europa und Übersee in der Steiermark treffen, entstehen neue Freundschaften – und manchmal sogar gemeinsame Lebenswege. „Folklore Global“ geht auch heuer unter der Regie von Bernd Prettenthaler von 14. bis 16. August über die Bühne. Seit seinem 13. Lebensjahr ist er mit Volkstanz und Volksmusik aus aller Welt verbunden, seit Jahrzehnten organisiert er das Tanz- und Musikfestival mit ungebrochener Begeisterung: „Es fasziniert mich noch immer wie beim ersten Mal.“

In diesem Jahr erwarten das Publikum vier europäische und ein mittelamerikanisches Ensemble: De Beekscheepers aus Deutschland, Na Horoto aus Bulgarien, Folksdansens Vänner aus Schweden, die Volkstanzgruppe Gries aus Südtirol sowie das Ballet Folklorico de Panamá. Die Volkstanzkreise St. Johann ob Hohenburg und St. Oswald bei Plankenwarth, die Volkstanzgruppe Stainz und der Steirische Schwung aus Stiwoll komplettieren das Programm.

Ohne eine große Portion Idealismus wäre das alles nicht mehr möglich — Bernd Prettenthaler , Initiator „Folklore Global“

Die Gäste aus Panama hat Prettenthaler bereits vor 35 Jahren bei einem Festival in Ecuador kennengelernt. Mit der schwedischen Gruppe Folkdansens Vänner aus Helsingborg besteht die Freundschaft seit 53 Jahren, „wir sind inzwischen wie eine große Familie“. Bei der Auswahl der Gruppen zählt vor allem Authentizität. Gezeigt werden traditionelle Tänze und Musik der Heimatländer, bewusst ohne spezielle Showeffekte. Gleichzeitig soll Tradition keineswegs als starres Festhalten an der Vergangenheit gesehen werden.

© Privat Gegeneinladungen werden gepflegt: Bernd Prettenthaler mit der schwedischen Gruppe Folkdansens Vänner beim diesjährigen Midsommarfest in Helsingborg.

Festival voller Begegnungen

Ein Herzstück des Festivals spielt sich abseits der Bühne ab: Die internationalen Gäste werden privat bei Mitgliedern heimischer Volkstanzgruppen untergebracht. Ein Sportnachmittag mit Grillerei und geselligem Tanzabend fördert den Austausch. Dadurch entstehen viele persönliche Begegnungen – und in zwei Fällen entwickelte sich daraus die grenzübergreifende Liebe fürs Leben. Natürlich gab es in über drei Jahrzehnten auch kuriose Momente: Einmal reisten statt der angekündigten 30 gleich 45 Gäste aus Portugal an. Unvergessen bleiben, so Prettenthaler, auch die kraftvollen Haka-Tänze einer Gruppe aus Neuseeland beim Dorffest in Stiwoll oder jene Karibik-Gruppe, die zwar angemeldet war, aber nie am Festivalort eintraf.

Folklore Global 14.8., Graz, Mariahilferplatz, 12 Uhr

14.8., Piber, Schloss Piber, 19 Uhr

15.8., Stiwoll, Dorffest, 14 Uhr

16.8., Stainz, Schilchertage, 10 Uhr, Trachtenmesse in der Schlosskirche, 14 bis 17 Uhr, Hauptplatz www.folklore-global.at

Dem musikalischen Reigen geht fast ein Jahr Vorbereitungszeit voraus. Gemeinsam mit einem fünfköpfigen Komitee werden die Ensembles ausgewählt, Programme erstellt sowie Sponsoren und Förderungen gesucht. Gerade Letzteres ist schwieriger geworden, so Prettenthaler: „Ohne eine große Portion Idealismus wäre das alles nicht mehr möglich.“ Für ihn sind dennoch stets dieselben Augenblicke die schönsten: der mit Spannung erwartete erste Auftritt der Gruppen und das große Finale, nach dem alle Geschenke und Adressen austauschen und Einladungen für Gegenbesuche aussprechen.

© Privat Seit mehr als 30 Jahren treffen sich Volkstanzgruppen aus verschiedenen Ländern Europas und anderen Kontinenten zum Kulturaustausch in der Steiermark.

Volkskultur leben

Gerade bei Veranstaltungen wie „Folklore Global“ sieht Prettenthaler eine Chance, junge Menschen für gelebte Volkskultur zu begeistern und zu zeigen, dass Tradition lebendig, offen und verbindend sein kann. Denn der Nachwuchs ist in vielen Volkstanzgruppen nicht gesichert. Das Leitmotiv des Festivals bleibt daher aktueller denn je: Kultur soll Brücken bauen, Verständnis fördern und Menschen unterschiedlicher Herkunft miteinander ins Gespräch bringen.