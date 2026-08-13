Innenministerium hält sich bei Rückführungszentren bedeckt

Das Innenministerium will Berichte über ein geplantes Rückführungszentrum für Migrantinnen und Migranten in Uganda vorerst nicht bestätigen. Bei den Verhandlungen der sogenannten Gruppe der Umsetzer sei Stillschweigen vereinbart worden, sagte ein Sprecher am Donnerstag zur APA. Grundsätzlich sei Österreich aber schon seit Jahren als Vorreiter in dieser Frage unterwegs. Im September ist ein Treffen der Gruppe in Kopenhagen geplant.

© APA/THEMENBILD Österreich ist Teil der "Gruppe der Umsetzer"