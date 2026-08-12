WHO kritisiert US-Impfpolitik scharf

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) reagiert mit Sorge und scharfer Kritik auf die Kinderimpf-Politik der US-Regierung. Präsident Donald Trump verfügte zuletzt in einem Dekret, die Zahl der empfohlenen Impfungen zu reduzieren. Außerdem fordert er die Aufteilung von Kombi-Impfungen auf mehrere Arztbesuche. Dies stehe "nicht im Einklang mit dem Stand der Wissenschaft", konterte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf.

© APA/AFP Adhanom Ghebreyesus kritisiert die Impfpolitik von Trump (Archivbild)