Das australische Trio Wolfmother rockte die Grazer Kasematten: Wild, schnell, klassisch – und mit einem Publikumsjoker als Überraschung.

Nein, die Rockmusik haben Wolfmother jetzt nicht unbedingt neu erfunden. Die Musik der Australier ist ein Mix aus Vielem, das schon lange da war – und was sie sich gekonnt aus der Rockgeschichte zusammengeklaut haben, kann man direkt an den T-Shirts der Menschen ablesen, die sich an diesem heißen Sommerabend in den ausverkauften Kasematten am Grazer Schloßberg versammelt haben: Schon gut abgetragene T-Shirts von Led Zeppelin, Black Sabbath und Motörhead sind da zu sehen, und weil’s auch gut zum Motto des Abends – „It‘s only Rock’n’Roll, but I like it!“ – passt, die etwas Jüngeren in Guns’n’Roses.

Bis Wolfmother mit Verspätung die Bühne entern, müssen sich die Fans etwas gedulden. Gut, dass die Grazer Musikszene eine nahezu ideale Nachwuchsband als Support bereithält: Velvet Wasted haben sich mit ihrem energiegeladenen, hochprofessionellen Auftritt verdienterweise einen neuen Fankreis erspielt – und sich dabei ein weiteres Mal für größere Bühnen empfohlen. Vor Wolfmother zu spielen, war für sie übrigens ein Full-Circle-Moment, haben sie deren Hit „Woman“ 2009 doch im Spiel „Guitar Hero“ auf der Konsole auf und ab gespielt.

1 / 5 „Let me play Joker & Thief“, wünschte ein junger Mann im Publikum – der Wunsch wurde Wirklichkeit © Kuro.Simon

Kurz nach 21.15 Uhr rocken Andrew Stockdale als einziges verbleibendes Gründungsmitglied und seine zwei Mitstreiter dann los. Nachdem der Anlass für die im Vorjahr begonnene Tour das Jubiläum ihres Debüt- und mit Abstand erfolgreichsten Albums „Wolfmother“ ist, gibt es zunächst vor allem Songs daraus zu hören. Gleich an vierter Stelle folgt „Woman“, der Grammy-gekrönte Hit.

Das Trio ist eine herausragende Liveband, ihr Rock ist knackig und jedes Riff sitzt – vielleicht sogar schon ein bisschen zu perfekt. Dazu Andrew Stockdales quengeliger Gesang, der in den besten Momenten wie der Sohn von Ozzy Osbourne und Lemmy Kilmister klingt, der aber glücklicherweise nicht deren Alkohol- und Drogenprobleme geerbt hat. Die drei peitschen nur so durch ihr Set – so schnell, dass es viele nach etwas mehr als einer Stunde kalt erwischt, dass mit „Joker & the Thief“ schon wieder das Ende zu nahen droht.

Dann zieht man aber doch noch überraschend einen Publikumsjoker: Ein junger Mann, der zwischen den vielen Pommesgabel-Armen geduldig ein Schild mit der Aufschrift „Let me play Joker & the Thief!“ in die Luft gehalten hatte, wird tatsächlich auf die Bühne geholt, um selbiges zu tun. Stockdale drückt ihm vertrauensvoll die Gitarre in die Hände – und dann rockt er schon los, und wie! Praxistraining für den nächsten „Guitar Hero“ also: Profilevel sofort erreicht.