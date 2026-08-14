Nach acht Jahren endet für Julian Jöri das Lektorenamt in der evangelischen Pfarrgemeinde Villach-Stadtpark. Ab 1. September ist er Vikar in Spittal.

Julian Jöri hat sein Leben der evangelischen Kirche verschrieben und wird ab 1. September Vikar in Spittal

Mit 17 Jahren wurde der gebürtige Villacher Julian Jöri als jüngster Lektor Österreichs in sein Amt eingeführt. Acht Jahre, 274 Gottesdienste und acht Taufen später endet ein prägender Abschnitt. Am kommenden Sonntag, 16. August, wird der 25-Jährige um 9.30 Uhr bei einem Dank- und Segnungsgottesdienst in der evangelischen Kirche Villach-Stadtpark aus dem Lektorenamt verabschiedet. Am 1. September beginnt der nächste Schritt. Jöri wird Vikar in der evangelischen Pfarrgemeinde Spittal an der Drau.

Der Abschied fällt nicht leicht, ist Villach schließlich seine Heimatgemeinde, hier wurde sein theologisches Interesse früh gefördert. Pfarrerin Astrid Körner erkannte und förderte früh sein theologisches Interesse und riet ihm damals zur Lektorenausbildung. Mehrere Pfarrerwechsel hat er in den letzten Jahren erlebt, selbst blieb er der Gemeinde als Konstante treu.

© KK/Privat Jöri hat über 270 Gottesdienste als Lektor geleitet und wird am Sonntag, 16. August, in der evangelischen Kirche im Stadtpark mit einem Gottesdienst verabschiedet

Zwei Jahre Vorbereitung auf das Pfarramt warten

Mit dem Wechsel nach Spittal beginnt das zweijährige Vikariat, die praktische Vorbereitungszeit vor der Übernahme einer eigenen Pfarrgemeinde. Der dortige Pfarrer Peter Stockmann wird ihn als Lehrpfarrer begleiten. Wohin es danach geht, ist offen. „Ich möchte in Kärnten bleiben und bin gespannt, wo es hingeht“, sagt Jöri. Villach bleibt Teil seines Lebens. Er wird nach Spittal pendeln und seiner Heimatgemeinde ehrenamtlich als Liturg verbunden bleiben.

Als Lektor leitete er unter anderem Gottesdienste in den evangelischen Kirchen in Villach-Stadtpark, St. Ruprecht, Arriach und in der Lutherkirche in Wien-Währing. Vor zwei Jahren schloss er sein Theologiestudium ab und ging danach nach Rom. Am päpstlichen Athenaeum Sant‘Anselmo arbeitete er als Studienassistent. „Für diese ökumenische Weite bin ich sehr dankbar“, sagt er.

Nun wird aus dem langjährigen Ehrenamt Schritt für Schritt ein Beruf. Der Abschiedsgottesdienst am Sonntag markiert für Jöri Abschied und Aufbruch zugleich.