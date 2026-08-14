Immer mehr Volksschüler werden in Kärnten suspendiert

Rund 30 Verweise mehr als in den letzten Schuljahren. Immer mehr Volksschüler betroffen. Ein 13-jähriger Systemsprenger kam auf sieben Suspendierungen.

Was früher eine Ausnahme war, ist an den Schulen zunehmend Alltag: Eine Bilanz des abgelaufenen Schuljahres zeigt, dass in Kärnten deutlich mehr Schüler suspendiert werden mussten. Im Fall eines 13-jährigen Systemsprengers kam es sogar zu sieben Schulverweisen.

119 Kinder und Jugendliche wurden letztes Jahr suspendiert. Zum Vergleich: In den Vorjahren waren es zwei Mal 90 und im Schuljahr 2022/23 exakt 83 Schüler. Erschreckendes Detail: 39 der 119 Suspendierungen betrafen Volksschüler. In den vergangenen Jahren waren es stets um die 20. „Hinter den Suspendierungen stehen vor allem drei Deliktruppen: körperliche Übergriffe auf Mitschüler und Lehrer, gefährliche Drohungen und sexuelle Übergriffe“, sagt der für Bildungsagenden verantwortliche Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) in einer Anfrage, die das Team Kärnten an das Land gestellt hat.

© Markus Traussnig Peter Reichmann

Die Entwicklung ist vor allem auf die seit der Pandemie verstärkten psychischen Belastungen und sozialen Krisen zurückzuführen. — Peter Reichmann, , Bildungsreferent

Die Ursachen sind vielschichtig. Die Bildungsdirektion verweist auf den Umstand, dass steigende Suspendierungsvorfälle ein Bundestrend seien. In Kärnten sei aufgefallen, dass Schulleitungen Ausschlüsse insbesondere im Zusammenhang mit Gefährdungen der körperlichen Sicherheit beantragt hätten. Reichmann erwähnt weiters: „Die Entwicklung ist vor allem auf die seit der Pandemie verstärkten psychischen Belastungen und sozialen Krisen zurückzuführen.“

Wobei Schulausschlüsse und die damit verbundenen Betreuungsangebote über Schulpsychologie, Schulsozialarbeit, Jugendcoaching oder Jugendamt nicht immer das Problem lösen: Im Schuljahr 2025/26 wurden 14 Schülerinnen und Schüler mehrfach suspendiert – neun zweimal, drei viermal und eine Person siebenmal.

„Heil-Hitler“-Rufe in der Schule

Bei der letztgenanntern Person handelt es sich um einen 13-jährigen Schüler. Die Liste der Verfehlungen dieses Systemsprengers macht betroffen. „Er hat zweimal ‚Heil Hitler‘ geschrien und Mitschüler mit Stiften beworfen“, heißt es in einem Antrag auf Suspendierung. „Er hat einen Mitschüler als Neger bezeichnet und sexuell abwertende Bemerkungen gegenüber Lehrern und Schülern gemacht“, in einer anderen. Bei einem Ausflug in eine Eishalle schlug er eine Mitschülerin mit einem Eishockeyhandschuh blutig. Er warf Tische und Stühle nach seinen Mitmenschen und bezeichnete die Lehrerin als „Schlampe“ oder „Hure“. Aufgrund der ständigen Vorfälle reiht sich Schulverweis an Schulverweis. Weil der 13-Jährige noch schulpflichtig ist, muss er betreut werden – zahlreiche Schulwechsel sind die Folge.

Neuer Umgang

Bisher oblag die Betreuung der suspendierten Schüler den Erziehungsberechtigten. Ab dem kommenden Schuljahr wird bundesweit eine Suspendierungsbegleitung eingeführt, bei der suspendierte Schüler außerhalb ihres Schulstandortes (ab dem vierten Tag der Suspendierung) während der Suspendierungsdauer für mindestens acht Stunden pro Woche durch Lehrkräfte sowie durch Schulsozialarbeiter bzw. Sozialpädagogen und Schulpsychologen betreut werden, dafür wurden vom Bund für Kärnten 1,7 zusätzliche Stellen zur Verfügung gestellt. Dazu kommen drei Stellen der Schülersozialarbeit an Bundesschulen und 3,5 Stellen der Abteilung Schulpsychologie.

Von Reisen und Kursen ausgeschlossen

Wahrgenommen wird an den Schulen außerdem, dass immer mehr Schüler von mehrtägigen Schulveranstaltungen ausgeschlossen sind, weil die Sicherheit und der geordnete Ablauf der Reise, des Skikurses oder der Sportwoche gefährdet scheint. Zahlen gibt es nicht, weil solche Fälle bei der Bildungsdirektion nicht gemeldet werden müssen. Die Entscheidung trifft die Schulleitung im Rahmen einer Klassenkonferenz.