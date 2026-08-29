Wie Kaiser Franz Joseph und „Sisi“ vor 170 Jahren Klagenfurt veränderten

Vor 170 Jahren, am 4. September 1856, besuchte Kaiser Franz Joseph I. mit Gattin Elisabeth „Sisi“ die Landeshauptstadt Klagenfurt. Noch heute profitieren die Klagenfurter davon.

„Freudentränen – volle Herzen – frische Blüten kann das kleine Kärnten zum Willkommen euch bieten“ – am 4. September 1856, vor genau 170 Jahren, besuchte das Kaiserpaar Franz Joseph I. und Elisabeth „Sisi“ im Rahmen einer großen Reise auch die Stadt Klagenfurt. Von St. Veit kommend, hielten die Majestäten an der extra errichteten Ehrenpforte und wurden von Politik, Militär, Vertreter der Zünfte und zahlreichen Klagenfurter Bürgern begrüßt. Ein junges, vermutlich sehr nervöses Mädchen trug das anfangs erwähnte Gedicht vor, welches in voller Länge in der Klagenfurter Zeitung abgedruckt wurde.

Das damals jugendliche Kaiserpaar, Kaiser Franz Joseph war 26, seine Gattin 18 Jahre jung, reiste mit einem sechsspännigen Hofwagen sechs Tage lang durch Kärnten und die Steiermark. Es war die erste größere Reise durch die Kronländer für das Paar, das erst zwei Jahre zuvor heiratete. Die Reise war bis auf die Minute verplant. „So ein Empfang war ein enormer Aufwand für alle Beteiligten“, weiß Roland Bäck vom Geschichtsverein für Kärnten zu berichten. Man brauchte ein standesgemäßes Quartier für das Kaiserpaar und ihre Mitreisenden. In Klagenfurt übernachtete das Kaiserpaar immer in der Burggasse im Trakt des heutigen Museum der Modernen Kunst. Man musste die Pferde versorgen und unterbringen. Es wurden riesige Ehrenpforten aus Holz errichtet, die Stadt festlich geschmückt und sogar eine Brücke im Lendhafen zu Ehren der Kaiserin „Elisabethsteg“ getauft.

1 / 2 Der junge Kaiser Franz Joseph I., um 1850, von einem unbekannten Künstler gemalt © KK/SammlungBelvedere

Die Fenster aller Häuser in der Innenstadt waren mit Blumenkränzen geschmückt, die Zünfte begrüßten das Kaiserpaar mit wehenden Fahnen, das Militär war zwischen Heuplatz, Wiener Gasse und Kramergasse sowie Neuen Platz und Burggasse zum Spalier aufgestellt. Dazwischen war eine „außerordentlich zahlreich herbeigeströmte Menschenmenge“ versammelt, wie man im offiziellen Reisebericht aus 1856 erfährt, für die Nachwelt im Kärntner Landesarchiv erhalten ( „Reise A. H. Ihrer k. k. Apostolischen Majestäten Franz Joseph und Elisabeth durch Kärnthen im September 1856“ ).

Ein Empfang für das Kaiserpaar

„Es musste ein festlicher Rahmen organisiert werden. In Klagenfurt, das damals eine Kleinstadt mit 10.000 bis 15.000 Einwohnern war, kam im Grunde nur der Wappensaal infrage“, sagt Bäck. Und das Besondere, von dem die heutigen Klagenfurter noch immer profitieren: die Spielwiese am Kreuzbergl wurde extra für den ersten Besuch des frisch gekrönten Kaisers im Jahr 1850 errichtet. Zuerst war dort nämlich dichter Wald, wie am restlichen Kreuzbergl. Und für jeden weiteren Kaiserbesuch, eben auch für jenen 1856, wurde die Spielwiese erweitert und für die Nachwelt erhalten. 1856 wurde dort extra eine Schießanlage für das Kaiserpaar errichtet. Heute ist es ein Erholungsgebiet im Grünen, ein Spielplatz für die Kleinen und ein Spazierweg für die Älteren.

1 / 2 Diese Brücke wurde anlässlich des Besuches von Kaiserin Sisi 1856 „Elisabethsteg“ genannt © Helmuth Weichselbraun

Hinter dem festlichen Rahmen steckte aber natürlich ein Hintergedanke: „Der Besuch war auch ein Kontrollbesuch, denn erst kurz davor wurde das Feudalsystem aufgehoben. Behörden sind nicht mehr in adliger Herrschaft. Es mussten Behörden, Ämter und eine Gendarmerie gebildet werden. Nach der Revolution 1848 wurden erstmals Ortsgemeinden gebildet und Gemeinderäte gewählt. Man hat diesen Besuch auch dafür genützt, um zu sehen, ob diese neuen Behörden ordnungsgemäß geführt wurden“, erläutert Bäck.

Trotz des ganzen Aufwandes im Vorfeld – gegen das Wetter war man machtlos: Vor 170 Jahren schüttete es in Strömen in Klagenfurt. „Großen Kummer hat das üble Wetter dieses Freudentages allen Kärntnern gemacht, die ihre Heimat den allgeliebten Herrscherpaar so gerne im festlich schönen Kleide zu zeigen wünschte“, steht in der Klagenfurter Zeitung geschrieben.