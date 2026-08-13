Bauarbeiten zwischen Ilz und Großwilfersdorf legen L441 lahm

Seit Montag ist die Neudorferstraße (L441) zwischen Ilz und Großwilfersdorf gesperrt. Bis Ende Novemeber wird umfassend saniert, Umleitungen sind eingerichtet.

Die längste der drei Brücken, die „Feistritzbrücke Kalsdorf“, wird umfassend saniert und erhält sogar eine neue Unterkonstruktion

Drei Brücken, knapp ein Kilometer Fahrbahn, Bauarbeiten bis voraussichtlich Ende November und Kosten von rund einer Million Euro: Die Neudorferstraße (L441) zwischen Ilz und Großwilfersdorf wird in den kommenden Monaten umfassend saniert. Die Brücken erhalten neue „Zentralstabilisierungen“ im Unterbau, die Fahrbahnen neue Asphaltschichten, so Verkehrslandesrätin Claudia Holzer.

Der erste Bauabschnitt sieht die Sanierung des „Wiesendurchlasses” (vier Meter lang und 76 Jahre alt) und der „Schalkbrücke” (sechs Meter lang und 64 Jahre alt) vor. Deutlich umfangreicher sollen jedoch die Arbeiten an der „Feistritzbrücke Kalsdorf“ sein. Mit ihren 23 Metern Länge und einem Alter von ebenfalls 76 Jahren ist es laut Robin Wenzel von der Abteilung 16 für Verkehr und Landeshochbau sogar notwendig, das Tragwerk der Brücke umzubauen.

Brückensanierung und Umleitungen

So will man von den ehemaligen „tragwerksunterseitigen Stahlträgern“ auf eine „semiintegrale“ Konstruktion umbauen, um die Wartungsanfälligkeit in Zukunft geringer zu halten. Gleichzeitig greift man die Brückenentwässerung an, um etwa für Starkregenereignisse vorzusorgen.

„Die Sperre ist schon aktiv und wurde im Laufe des Montags eingerichtet“, heißt es aus der Kommunikationsabteilung der Steiermärkischen Landesregierung. Während der gesamten Umbauphase richtet man eine Umleitung über die Feistritztalstraße (L403), die Fürstenfelder Straße (B319) und die Gleisdorfer Straße (B65) ein. Die Zufahrt zur Schalk-Mühle in Ilz soll weiterhin möglich sein.