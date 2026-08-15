Frau Schafarik, Sie sind als Geschäftsführerin der Volkshilfe Steiermark gemeinnützige Betriebs-GmbH für rund 3500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich. Wie haben Sie den Weg an die Spitze geschafft? Ich bin in Knittelfeld aufgewachsen, habe am Gymnasium maturiert und anschließend in Graz Soziologie studiert. Nach einigen Jahren als Projektmanagerin im Kinder- und Jugendbereich hat mich der damalige Volkshilfe-Geschäftsführer Franz Ferner gefragt, ob ich zur Volkshilfe kommen will. Ich habe zugesagt und mir gedacht, ich bleibe drei Jahre. Inzwischen sind es fast 30 (lacht).

Die Betreuung von Kindern und alten Menschen gehört zu den Kernaufgaben der Volkshilfe. In beiden Bereichen gibt es Personalmangel. Wie ist hier die Entwicklung? Als ich bei der Volkshilfe angefangen habe, gab es auf eine ausgeschriebene Stelle zig Bewerbungen. Das hat sich radikal geändert und der Mangel hat nach der Pandemie den Höhepunkt erreicht. Da waren die Pflegekräfte unglaublich gefordert, so dass sich viele aus diesem Beruf zurückgezogen haben. Das hat sich zum Glück wieder beruhigt, wir können die Stellen im Wesentlichen besetzen, aber es bleibt herausfordernd.

Warum ist es so schwierig, für Kinderbetreuung und Altenpflege genügend Personal zu finden? Was manche in dieser Diskussion vergessen: Es haben in Österreich noch nie so viele Menschen in den Bereichen Kinderbetreuung und Altenpflege gearbeitet. Einfach deshalb, weil in beiden Bereichen der Bedarf und damit das Angebot massiv gestiegen sind. Was dazukommt: Unsere Belegschaft ist zu 95 Prozent weiblich, viele bekommen zum Glück Babys, aber das bedeutet, durch die Karenzzeiten haben wir eine höhere Fluktuation. Die gute Nachricht: Es gibt nach wie vor viele Menschen, die es als ihre Berufung sehen, mit Kindern oder alten Menschen zu arbeiten. Unsere Aufgabe ist es, möglichst gute Voraussetzungen zu schaffen, doch da gibt es beachtliche Hürden.

Zum Beispiel? Kurz gesagt: Der Bürokratiewahnsinn. Wer nicht in diesem Bereich arbeitet, hat keine Vorstellungen, was hier los ist. Wenn wir wollen, dass sich die Lebensqualität von alten Menschen und die Arbeitsbedingungen für Mitarbeiterinnen verbessern, brauchen wir dringend eine Entbürokratisierung. Wir sagen intern immer: Ein Formular pflegt noch keinen Menschen. Wobei mir klar ist: Der Rechtsstaat braucht Bürokratie, damit alles möglichst gerecht und geordnet abläuft, aber irgendwo ist eine Grenze notwendig, wo man Fünf gerade sein lassen muss.

Wie wird sich die Betreuung alter Menschen in den nächsten Jahren entwickeln? Das ist nicht nur eine Frage, die sich Trägerorganisationen wie die Volkshilfe stellen müssen. Wir sind Dienstleister und können möglichst gute Bedingungen schaffen. Aber das Thema geht uns alle an: Sind Häuser barrierefrei? Kann der Mitarbeiter an der Supermarktkasse damit umgehen, wenn ein alter Mensch in Schilling zahlen will, weil er dement ist? Wie gut funktioniert der öffentliche Verkehr? Wie altenfreundlich sind Gemeinden und Stadtteile, damit die Menschen möglichst lange zuhause bleiben können? Und es wird Innovation in der Pflege brauchen: Möglichst viele unterschiedliche betreute Wohnformen für alte Menschen, die individuelle Bedürfnisse haben. Nicht jeder muss ins Pflegeheim, nicht für jeden passt 24-Stunden-Pflege oder die Hauskrankenpflege.

Und wohin geht die Reise bei der Kinderbetreuung? Hier ist viel in Bewegung. Früher waren Tagesmütter gefragter, weil Kindergärten im Sommer zu und nachmittags nicht offen hatten, es gab kaum Betreuung für unter Dreijährige. Jetzt ist das Angebot deutlich umfassender, deshalb gibt es weniger Tagesmütter. Aber auch sie werden ein unverzichtbarer Bestandteil des Angebots bleiben, nur unter anderen Bedingungen: Sie betreuen oft nicht mehr zu Hause, sondern in Betrieben wie etwa der Stahl Judenburg. Oder Gemeinden stellen Wohnungen zur Verfügung, damit Tagesmütter dort arbeiten können. Der Bedarf schwankt, gerade in kleineren Gemeinden ist vielleicht momentan viel, in drei Jahren wieder weniger Nachfrage. Man kann nicht überall einen Kindergarten hinbauen und braucht alternative Lösungen. Der Ausbau des Angebotes bleibt ein zentrales Thema, auch für Kinder bis drei Jahre.

Hier gibt es eine ideologische Diskussion. Manche sagen, Kleinkinder gehören daheim betreut, nicht in einer Einrichtung. Was sagen Sie dazu? Zunächst gelten Fakten: Eltern fragen dieses Angebot nach, weil sie Berufs- und Familienleben unter einen Hut bringen müssen. Aber in dieser Diskussion wird oft übertrieben: Manche glauben, ein Kind ist zehn Stunden in der Einrichtung, weil dort zehn Stunden geöffnet ist. So ist es ja nicht. Eltern zu unterstellen, sie kümmern sich nicht um ihre Kinder, weil sie sie einen Teil des Tages betreuen lassen, ist völlig unangemessen. Nicht zu vergessen: Es gibt immer mehr Einzelkinder, und auch weil Kinder andere Kinder brauchen, tut ihnen eine Betreuungseinrichtung gut.

Ihr Vater Siegfried Schafarik war Bürgermeister von Knittelfeld und ist 2019 bei einem Autounfall verstorben. Wie sehr hat er Sie geprägt? Sein zentrales Anliegen war: Nimm nie etwas hin, so wie es ist, man kann die Welt verändern. Dafür muss man etwas tun, und zwar gemeinsam mit anderen, es braucht keine einsamen Helden. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der das einfach immer Thema war. Deshalb waren meine Schwester Gabriele und ich zum Beispiel stark bei den Kinderfreunden engagiert, dort haben wir in unserer Jugend mit unseren Eltern quasi zusammengarbeitet.