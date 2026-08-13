Anna Stulier ist im Alter von 105 Jahren verstorben. Die gebürtige Gailtalerin hinterlässt fünf Kinder, sechs Enkel und sechs Urenkel.

In ihrer Wohnung und im Kreis ihrer Familie feierte Anna Stulier im Jänner ihren 105. Geburtstag. Dabei ließ es sich auch Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ) nicht nehmen, der damals noch zweitältesten Villacherin persönlich zu gratulieren. Die zu diesem Zeitpunkt älteste Villacherin Gutta Slatky verstarb im Juni dieses Jahres 106-jährig. Nun ist auch Anna Stulier verstorben.

Die gebürtige Gailtalerin lebte seit Jahrzehnten in Villach. Als Mutter von fünf Kindern, Großmutter von sechs Enkeln und Urgroßmutter von sechs Urenkeln war die Familie ein wichtiger Teil ihres Lebens.

Auch im hohen Alter bewahrte sich Anna Stulier ihre Interessen und ihre Freude an den kleinen Dingen des Alltags. Zu ihren Hobbys gehörte das Sammeln von Kochrezepten. Viele davon kochte sie selbst noch mit großer Freude nach. Ebenso gerne verfolgte sie klassische Musik im Radio und Sportveranstaltungen im Fernsehen. Besonders beim Sport zeigte sich ihre Verbundenheit mit Österreich. „Aber die Österreicher müssen gewinnen“, sagte sie bei der Gratulation zu ihrem 105. Geburtstag mit sichtlichem Enthusiasmus.

Mit Anna Stulier verliert Villach eine Frau, die mehr als ein Jahrhundert Geschichte miterlebt hat. Die Verabschiedung und Beerdigung findet am Freitag, 14. August, um 9 Uhr am Waldfriedhof in Villach statt.