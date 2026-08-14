Bis zu 30 Prozent weniger Kürbisertrag droht dem landwirtschaftlichen Betrieb Mikl in Hart. Bei den Erdbeeren wagt man dagegen erstmals eine zweite Ernte.

Jakob Mikl versucht im Familienbetrieb in Hart aus den extremen Wetterbedingungen das Beste zu machen

Während in Teilen der Steiermark die ersten Kürbisse bereits geerntet werden, liegen die Früchte auf den Feldern von Jakob Mikl in Hart bei Riegersdorf noch in der Entwicklung. Im familiären Betrieb wurde heuer bewusst später gesetzt. Nach dem kalten Frühjahr kamen die Pflanzen erst Anfang Mai nach den Eisheiligen in den Boden. Damit entging man zumindest größeren Frostschäden, doch inzwischen setzt die Trockenheit den Kürbispflanzen zu. Sie bremst das Wachstum und dürfte die Ernte deutlich schmälern.

„Je mehr Wasser der Kürbis bekommt, desto größer wird er. Er kommt zwar mit Trockenheit zurecht, aber dann bleiben die Früchte kleiner und haben weniger Kerne“, sagt Mikl. Eine genaue Bilanz wird er erst im September oder Oktober ziehen können, wenn die Ernte abgeschlossen ist. Seine Schätzung fällt schon jetzt deutlich aus. „Ich rechne mit rund 30 Prozent weniger.“

© KK/Der Gams Die Kürbisse auf den Feldern vom Familienbetrieb Mikl werden ab September geerntet und die Kerne zu hochwertigem Kürbiskernöl in der eigenen Presse produziert

Vom Feld in die Flasche am eigenen Hof

Auf vier bis fünf Hektar wachsen heuer die Kürbisse, im Vorjahr waren es sieben Hektar. „Es variiert von Jahr zu Jahr.“ Pro Hektar rechnet Mikl normalerweise mit rund 800 bis 1000 Kilogramm Kürbissamen. Für einen Liter Kürbiskernöl braucht es etwa 2,5 bis drei Kilogramm Kerne. Sie werden am Hof getrocknet, gereinigt und in der eigenen Ölmühle gepresst. Rund 1500 Liter Öl entstehen in einem guten Jahr. Verkauft wird das Kürbiskernöl im Hofladen, online, in den Lagerhäusern, im Kloster Wernberg und in der Finkensteiner Nudelfabrik. „Wir pressen immer erst dann, wenn Öl gebraucht wird. So bleibt es frisch.“

Während in der Steiermark wegen geringerer Mengen mit höheren Preisen gerechnet wird, sieht Mikl die Lage für seinen Hof anders. „Der Preis bleibt bei uns gleich“, sagt er. Schwankungen bei der Ernte aufgrund extremer Wetterbedingungen kennt man im Familienbetrieb ohnehin.

Zweite Saison für frische Erdbeeren

Die Wetterkapriolen betreffen aber nicht nur die Kürbisse. Auch die Erdbeersaison verlief heuer schlecht. Vor allem Frost richtete je nach Standort große Schäden an, zusätzlich macht die Hitze Probleme. Mikl versucht deshalb erstmals, die Saison zu verlängern und einen Teil der Ausfälle wettzumachen.

In der seit 2021 errichteten geschützten Stellagenkultur wurden nach der ersten Ernte die alten Pflanzen entfernt und Ende Juni neue gesetzt. Sie waren zuvor länger im Kühlraum gelagert und wachsen nun wie Pflanzen im Frühjahr weiter. Die ersten Früchte aus diesem zweiten Satz erwartet Mikl in ein bis zwei Wochen. „Wir müssen neue Dinge ausprobieren. Beim Anbau wird sich in Zukunft einiges verändern.“

© KK/Stefan Reichmann Heuer wurden im Juni noch einmal Erdbeerpflanzen gesetzt, die Ernte sollte in 14 Tagen erfolgen

Die Erdbeersaison war heuer schlecht, daher versuchen wir eine zweite Saison zu etablieren und um den Ausfall auszugleichen. — Jakob Mikl

Die Erdbeeren wachsen in Trögen auf erhöhten Gestellen unter Dach. Ein Bewässerungssystem versorgt die Pflanzen, zugleich sind sie vor Unwettern geschützt. Für Mikl ist der zweite Satz ein neuer Versuch nach einer Saison, die vielen Erdbeerbauern im Raum Villach zugesetzt hat. Während bei den Kürbissen nun Regen über Menge und Größe mitentscheidet, soll bei den Erdbeeren ein zweiter Anlauf doch noch Ertrag bringen.