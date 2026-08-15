Mit der „J’Elle Beauty Lounge“ setzen die Schwestern Jessica und Michelle Brnadic auf ein neues Beauty-Konzept, das es so in Villach noch nicht gibt.

Hier ist der Name Programm: Im Einkaufszentrum Supernova eröffent die Beautylounge „J’Elle“. Der Name setzt sich aus den Vornamen der beiden Schwestern Jessica und Michelle Brnadic zusammen. Für die 22-jährige Jessica Brnadic ist es der Schritt in die Selbstständigkeit. Sie absolvierte ihre Lehre zur Friseurin bei „Elite“, machte anschließend ihre Meisterprüfung. Michelle Brnadic (23) ist bereits seit rund drei Jahren als Nageldesignerin selbstständig, seit Jänner 2025 hauptberuflich. Bisher übte sie ihre Tätigkeit von zu Hause aus. Nun wollen die Schwestern ihre Angebote unter einem Dach bündeln.

Der neue Salon umfasst rund 156 Quadratmeter im zweiten Obergeschoss und soll ein breites Beauty- und Pflegeangebot bieten. Dazu gehören Friseurleistungen, Nageldesign, Maniküre und Pediküre ebenso wie Laser-Haarentfernung und kosmetische Behandlungen. Geplant sind unter anderem Gesichtsbehandlungen und Microneedling.

Platz für weitere Beauty-Profis

Die beiden Schwestern setzen dabei auf ein Konzept, das neu in Villach ist. Neben den eigenen Dienstleistungen sollen auch andere Beauty-Profis die Möglichkeit bekommen, sich in der Lounge einzumieten. Auch die Kosmetikerin Katharina Ofner, die zusätzlich Laser-Haarbehandlungen anbietet, ergänzt den Beautysalon.

Auf die freien Räumlichkeiten im „Supernova“ aufmerksam wurden die beiden durch ihren Vater, der mit seinem Unternehmen „Immosan“ bereits ein Geschäft im Center betreibt. Als er erwähnte, dass noch Räumlichkeiten frei seien, schauten sich die Schwestern die Flächen kurzerhand an. Daraus entstand schließlich die Idee für die gemeinsame Beauty-Lounge: „Wir sind unserem Papa wirklich sehr dankbar, auch für die ganze Hilfe während des Umbaus.“

Eröffnung im September

Die Eröffnung ist für September geplant. Derzeit laufen noch die Umbauarbeiten. Die voraussichtlichen Öffnungszeiten der „J’Elle Beauty Lounge“ orientieren sich an jenen des Centers. Geplant ist derzeit ein Betrieb von Montag bis Donnerstag von 9 bis 18 Uhr sowie am Freitag bis 15 Uhr. Auch samstags soll der Salon geöffnet sein. Langfristig wollen die Schwestern ihr Team erweitern. Auch Lehrlinge auszubilden, können sie sich künftig vorstellen.

Supernova feiert den ersten Geburtstag

Seit der Eröffnung wurde der Branchenmix des Centers bereits laufend erweitert. Die Zahl der Shops sowie Gastronomie- und Dienstleistungsbetriebe stieg innerhalb des ersten Jahres von 20 auf mittlerweile 26. Ziel ist es, den Branchenmix weiter auszubauen und das Supernova als Einkaufs- und Begegnungsort für die Region zu stärken.