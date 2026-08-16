80 Meter auf Siloplanen bergab: So kurios feiert FF Rattenberg ihr Jubiläum

Mit einer Marketing-Kampagne bewirbt die Feuerwehr Rattenberg seit Monaten ihr 120-Jahr-Jubiläum am 22. August. Im Mittelpunkt steht ein „Siloplanen-Rennen“.

Dieses Rennen dürfte ein riesiger Spaß werden – für Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen. Am 22. August feiert die Freiwillige Feuerwehr Rattenberg (Fohnsdorf) ihr 120-Jahr-Jubiläum mit einem spektakulären „Siloplanen-Race“. Dabei wird der steile Hügel hinter dem Feuerwehrdepot mit rund 80 Meter langen Siloplanen ausgelegt. Diese werden bewässert, in Viererteams geht’s so schnell wie möglich den Hügel hinunter – am Bauch, am Po, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

© Privat Seit März werden Werbevideos für die Veranstaltung gedreht, Kommandant Josef Mayerdorfer jun. stand selbst vor der Kamera (2. von rechts)

„Die Idee dazu kam uns bei einem guten Glaserl Bier“, schmunzelt Franz Perschler. Der Wirt aus Rattenberg ist selbst Mitglied der Feuerwehr. „Wir wollten zum Jubiläum etwas Besonderes machen. Eine Veranstaltung, die allen offen steht“, betont auch Kommandant Josef Mayerdorfer jun. Der Jubiläumstag ist dabei bewusst als Zweiteiler konzipiert: Der Vormittag steht im Zeichen der Tradition, mit einem Festakt samt Messe, einem Frühschoppen und einer Fahrzeugausstellung.

Jahresvorrat an Bier winkt

Am Nachmittag wird es dann rasant: 48 Teams zu je vier Personen haben sich für das Rennen angemeldet, damit sind alle Startplätze vergeben. Jeweils vier Teams gehen zeitgleich an den Start: Es wird gerutscht, unten ein Getränk geleert, dann geht es zur „Staffelübergabe“ wieder den Hügel hinauf. Die schnellste Zeit gewinnt, dank der Gruppenphasen kommt jedes Team mindestens zwei Mal dran. „Außerdem gibt es eine Zuschauerwertung für das beliebteste Team“, so Perschler. Es winken Preise wie ein Jahresvorrat an Bier.

Angemeldet haben sich Feuerwehren, andere Vereine und Privatpersonen gleichermaßen, Frauen und Männer werden am Start stehen. Das Siloplanen-Rennen findet bei jedem Wetter statt, der Eintritt ist für die Zuschauer frei. Abends wird dann zur großen Party mit Stagefox geladen. Die Nightline Murtal wird Partygäste sicher nach Hause bringen.

Video ging viral

Um das Jubiläum und das Siloplanen-Race zu bewerben, läuft seit März eine Marketing-Kampagne in sozialen Medien. „Wir haben mehr als 50 Videos gedreht, es gibt Hunderte Stunden Material“, erzählt der Kommandant schmunzelnd. Die gesamte 48-köpfige Mannschaft war eingebunden, „es hat die Kameradschaft gestärkt“. Wie berichtet ging eines der Videos – ein „Gülletanz“ – auf Youtube gar viral und zählt aktuell 2,6 Millionen Aufrufe. „Wir werden immer wieder auf diese Videos angesprochen, sie kommen wirklich gut an“, freut sich das Team. Jetzt hofft man auf viele Besucher am 22. August. Die Einnahmen kommen zur Gänze der Feuerwehr zugute.

© Privat Blick hinter die Kulissen des Drehs