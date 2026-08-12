Forscher: "Waldbrände sind ein Ausdruck des Klimawandels"

In den Föhrenwäldern nahe Wiener Neustadt ist ein großflächiger Waldbrand nach Tagen erst kürzlich gelöscht worden. Es war der größte der aktuellen Waldbrandsaison, die bisher für rund 270 Feuer im Land gesorgt hat und die "noch lange nicht vorbei ist", so der Experte Florian Kraxner im Gespräch mit der APA. Bei der Aufarbeitung der bisher knapp 50 Prozent mehr Brände gegenüber dem Vorjahr komme bisher zu kurz, dass "Waldbrände ein Ausdruck des Klimawandels" sind.

© APA/Jäger Der Brand im Bezirk Neunkirchen hielt die Feuerwehren auf Trab