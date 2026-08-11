Arnautovic und Cham mit Roter Stern Belgrad in CL-Quali out

Der Traum von der Champions League ist für Roter Stern Belgrad ausgeträumt. Das Team der ÖFB-Legionäre Marko Arnautovic und Muhamed Cham musste sich Israels Meister Hapoel Be'er Sheva am Mittwoch zu Hause mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Arnautovic wurde zur Pause eingewechselt, Cham in der 72. Minute. Schon das Drittrunden-Hinspiel war mit 0:1 verloren gegangen. Be'er Sheva duelliert sich nun im Play-off mit Aserbaidschans Meister Sabah FK um einen Platz in der Ligaphase.

© APA/AFP Arnautovic hatte mit Roter Stern kein Glück (Archivbild)