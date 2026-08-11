Meinl-Reisinger traf US-Außenminister Rubio

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat am Dienstag ihren US-Amtskollegen Marco Rubio in Washington D. C. getroffen. Es sei ein "sehr gutes und substanzielles Gespräch" gewesen, erklärte sie anschließend in einem Online-Pressegespräch. Thematisch habe der Fokus auf den Entwicklungen im Westbalkan, in der Ukraine und im Nahen Osten gelegen. Über "divergierende Themen" wie den Internationalen Strafgerichtshof sei nicht gesprochen worden, über Zölle hingegen schon.

© APA/AUSSENMINISTERIUM Meinl-Reisinger und ihr US-Amtskollege Marco Rubio