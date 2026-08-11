Die Sperre des Bahnübergangs direkt vor dem Liebenauer Stadion wäre heute Abend ein „Foul“ an Tausenden Fans gewesen. Doch kurz nach 17 Uhr konnten die Arbeiten rechtzeitig abgeschlossen werden.

Zwei Mal Franz, Noah und Daniel: Sie und Kollegen von Porr haben es geschafft – den Sturm-Fans zuliebe

Die Erschöpfung ist ihnen anzumerken – aber auch der Stolz: Denn Franz, Noah, Daniel und die anderen Mitarbeiter des zuständigen Trupps der Firma „Porr“ haben es geschafft, ein volles Stadion glücklich zu machen. Oder jedenfalls wohl Tausende Fans des SK Sturm: Denn die Frage, ob der Bahnübergang direkt vor dem Stadion in Liebenau bis zum Anpfiff des heutigen Spiels gegen Fenerbahce Istanbul gesperrt bleibt – und somit die Anreise zum Match mit einem „Foul“ und Umwegen verbunden ist –, beschäftigte etliche Schwoaze.

Man arbeite mit Hochdruck an der rechtzeitigen Fertigstellung der Sanierung, hatte man seitens der ÖBB gemeint – auch als Reaktion auf den Bericht der Kleinen Zeitung, wonach die per Tafel angekündigte Sperre des Bahnübergangs Ulrich-Lichtenstein-Gasse bis 12. August dauern soll. Und somit viele Sturm-Fans beunruhigte, geht doch das Champions-League-Qualifikationsspiel gegen Fenerbahce eben schon am heutigen 11. August um 20.30 Uhr über die Bühne.

© Gerald Winter-Pölsler Diese Ankündigung versetzte viele Sturm-Fans ein wenig in Aufregung

Wird es sich ausgehen?

Wird es sich ausgehen? Spielt das Wetter mit? Am Dienstag um kurz nach 17 Uhr ist klar: Ja! Im Eilzugstempo hat der Porr-Trupp der Sparte „Bahnbau“ die Arbeiten erledigt, der Bahnübergang ist wieder frei. „Das war wirklich knapp, normalerweise brauchst du mindestens noch einen Tag“, nicken Franz, Daniel und Noah. Erschöpft, aber auch stolz.