Sturm-Knofel sind alarmiert: Wie verträgt sich die Totalsperre der Eisenbahnkreuzung beim Stadion mit der Champions-League-Qualifikation gegen Fenerbahçe am 11. August? Die ÖBB wollen aufs Tempo drücken.

Ein kleines gelbes Schild in unmittelbarer Nähe zum Fußballstadion in Graz-Liebenau sorgt derzeit unter Sturm-Fans für Aufregung. „Eisenbahnkreuzung Ulrich-Lichtenstein-Gasse von 07.08.2026 (07:00 Uhr) bis 12.08.2026 (19:00 Uhr) GESPERRT!“ steht dort geschrieben. Das heißt: Wenn 15.000 Fans zur dritten Runde der Champions-League-Qualifikation gegen Fenerbahçe Istanbul am Abend des 11. August strömen, ist die Verbindung über die Eisenbahnkreuzung gekappt – für Pkw, Radfahrer und Fußgänger.

Fährt da wirklich die Eisenbahn drüber? Ja. Und nein. Die Sperre ist Teil umfangreicher Infrastrukturarbeiten der ÖBB für die Ostbahnstrecke. „Derartige Baumaßnahmen und die dafür erforderlichen Sperren müssen in der Regel rund zwei Jahre im Voraus geplant und mit den zuständigen Behörden sowie weiteren Beteiligten abgestimmt werden“, sagt ÖBB-Sprecherin Rosanna Zernatto-Peschel. „Zum Zeitpunkt dieser Terminplanung standen die aktuellen Europacup-Spiele noch nicht fest.“

ÖBB wollen Baustelle rechtzeitig vor Spielbeginn fertig haben

Aber natürlich kennen die ÖBB mittlerweile den Spieltermin. „Wir setzen alles daran, die Arbeiten bereits am 11. August bis spätestens 17 Uhr abzuschließen und die Sperre aufzuheben“, so Zernatto-Peschel. Dann wäre die Eisenbahnkreuzung rechtzeitig vor dem Spiel für den Verkehr wieder freigegeben. Fix versprechen will man das bei den ÖBB aber nicht: „Eine verbindliche Garantie können wir derzeit jedoch nicht geben, da die für einen sicheren und störungsfreien Bahnbetrieb notwendigen Arbeiten jedenfalls vollständig abgeschlossen werden müssen“, betont Zernatto-Peschel. Aber man werde aufs Tempo drücken.

Seitens der Stadt halten sich die Sorgenfalten bei Straßenamtsleiter Thomas Fischer in Grenzen. „Diese Kreuzung spielt für den Verkehrsfluss zum Stadion nur eine untergeordnete Rolle.“ Aber Fans, die rund um die Raiffeisengasse ihr Auto parken, müssten im Falle einer Sperre einen längeren Umweg einplanen. „Wobei ich zuversichtlich bin, dass man mit Polizei und ÖBB einen Fußgängerkorridor öffnen kann, sollte die Baustelle wirklich noch nicht abgeschlossen sein“, so Fischer.