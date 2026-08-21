Dreister Diebstahl im Bus brachte junge Frau vor Feldbacher Gericht

Junge Frau stahl aus vergessener Brieftasche in Bus 400 Euro. Videoaufnahmen überführten die Täterin. Sie kommt vor Gericht mit einer Diversion davon.

Die Brieftasche lag auf dem Sitzplatz auf der anderen Gangseite in dem Linienbus. Eine junge Frau konnte nicht widerstehen, die Brieftasche an sich zu nehmen. Allerdings hatte sie nicht mit Videoüberwachung im Bus gerechnet. Die aus dem Video erstellten Fotos zeigen den Diebstahl bis ins Detail und brachten die junge Frau vor das Bezirksgericht Feldbach.

Die Vorgangsweise der Täterin war höchst dreist. Nachdem sie die Brieftasche herübergefischt hatte, legte sie Handschuhe an, nahm 400 Euro heraus und legte das Portemonnaie auf den ursprünglichen Platz zurück. Dann wechselte sie auf einen anderen Platz im Bus.

Schuldeingeständnis aufgrund klarer Beweislage

Ihre „Vorsichtsmaßnahmen“ nützten der Täterin nichts und so bekennt sie auf die Frage von Bezirksrichterin Elisabeth Schwarz, wie sie sich verantworte, mit kaum vernehmbarer Stimme: „Schuldig.“ Die 400 Euro hat sie dem Opfer, einem jungen Mann, noch nicht zurückgegeben. „Das wäre aber gut gewesen“, betont Schwarz. Es hätte für einen positiven Eindruck gesorgt. Sie sei umgezogen, brauchte Geld für eine Küche und habe deshalb den Schaden noch nicht gutmachen können, rechtfertigt sich die Frau.

Ein ganz unbeschriebenes Blatt ist sie nicht. Sie hatte schon eine Diversion wegen Körperverletzung bei einer Rauferei. Aber sie kommt noch einmal um einen Schuldspruch herum. „60 Stunden gemeinnützige Leistungen oder 300 Euro Geldbuße“, lässt ihr Schwarz zur Wahl bei der Diversion. Die Frau wählt die gemeinnützigen Leistungen. Sie müssen bis Ende Jänner 2027 erbracht werden, ebenso die Schadensgutmachung. „Sie müssen sich darum kümmern. Das ist jetzt eine Chance. Nächstes Mal gibt es keine Diversion“, mahnt Schwarz. „Es wird kein nächstes Mal geben“, bekräftigt die junge Frau leise. 80 Euro Prozesskosten muss sie auch zahlen und das Verkehrsunternehmen will für den Aufwand zur Auswertung der Videoaufnahmen 269,10 Euro.