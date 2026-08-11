Melissa Naschenweng singt für „Steirer helfen Steirern“ auf der Teichalm

Die Teichalm verwandelt sich für das Bergbauern-Open-Air in eine Freiluftarena, Melissa Naschenweng singt als Stargast – und sammelt Geld für den guten Zweck.

Melissa Naschenweng tritt am 29. August beim Bergbauern-Open-Air auf der Teichalm auf, hier mit „Latschenhütte“-Chef Alfred Pierer, „Steirer helfen Steirern“-Präsident Andreas Prückler, Organisator Raffael Fux und Farmfluencerin Melanie Haas

Ruhe und Landidylle regieren normalerweise auf der steirischen Teichalm. Am 29. August verwandelt sich die illustre Berglandschaft dann aber für das große Bergbauern-Open-Air für einen Tag in eine Bühne. Mittendrin: Stargast Melissa Naschenweng. Im Fokus steht diesmal für die quirlige Kärntnerin aber nicht nur das gemeinsame Feiern mit ihren Fans, sondern auch der gute Zweck.

Für den Verein „Steirer helfen Steirern“ werden im Rahmen des Open-Airs Spenden für Familien in schwierigen Lebenslagen gesammelt. Das gaben die beiden Organisatoren, „Latschenhütte“-Chef Alfred Pierer und Raffael Fux, der auch hinter dem Bauernbundball steckt, gemeinsam mit Vereinspräsident Andreas Prückler bekannt. Im Rahmen einer Tombola können Lose erstanden werden, die mit Preisen im Gesamtwert von mehr als 5000 Euro belohnt werden. Neben VIP-Karten für den größten Ball Europas und Trachtengutscheinen können die Teilnehmenden unter anderem auch ein Wellness-Wochenende gewinnen.

1 / 2 Melissa Naschenweng war kürzlich im Styria Media Center zu Gast... © KLZ / Nicolas Galani

Bergbauern Open Air Wann? 29. August auf der Teichalm Programm gibt es ab 11 Uhr, neben Melissa Naschenweng sorgen DJ Herbert Junior Schnalzer, die Fladnitzer Schuhplattler, sowie Brunner & Kollmann für Unterhaltung. Ab 13 Uhr gibt es Lose zu kaufen, Karten für die Veranstaltung sind auf Ö-Ticket erhältlich.

Kurze Pause in der Heimat

Naschenweng freut sich unterdessen, mit ihrer Musik einen Teil beitragen zu können: „Ich sehe es als Privileg, in der Lage zu sein, Menschen zu unterstützen, die gerade durch schwere Zeiten gehen – meiner Meinung nach kommt alles Gute, das man tut, in irgendeiner Form auch zurück.“

Auch der Schlagerstar wirft Gewinne in den Topf, verlost werden spezielle Konzertkarten. Es ist nicht das erste Charity-Konzert, für das Naschenweng auf der Bühne steht, wie sie sagt. „Ich erinnere mich an den Heldenzirkus, da waren damals 4.000 Leute und die Atmosphäre war besonders.“ Bevor die Kärntnerin aber auf der Teichalm – auch gemeinsam mit ihrem Vater – das Publikum mit ihrer Musik unterhält, geht es für die Sängerin erst einmal ein paar Tage in die Heimat, ins Lesachtal. „Ich bin seit 2. Juli fast durchgehend unterwegs, ich freue mich schon darauf, meine Leute einmal wieder zu sehen.“