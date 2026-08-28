Andreas Bratschko fliegt seit 1997 für die Austrian Airlines. Wie sein Alltag aussieht, wie man Pilot wird und was für ein Typ Mensch man dazu sein muss.

An den Moment, als er wusste, dass er einmal Pilot werden will, kann sich Andreas Bratschko auch nach 45 Jahren noch gut erinnern – „als das Überschallflugzeug Concorde 1981 in Graz war. Das war eine Sensation. Ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke.“

„Mach den Brief auf, mach den Brief auf!“

Ein Technik-Fan war er ohnehin schon immer, schmunzelt Bratschko: „Meine Mutter hat immer gesagt, schon als kleiner Bub war ich fasziniert von allem, was Knöpfe und Schalter hat – auch wenn es nur eine Stereoanlage war.“ Diese Faszination erstreckte sich dann als Jugendlicher auch auf den Flugsimulator am Familien-PC. Und dass Bratschko sich dann als junger Erwachsener dem mehrstufigen Auswahlverfahren für angehende Piloten stellte, war damit sozusagen vorgezeichnet.

Wie wird man Pilot? AUA-Pilot Bratschko, der selbst Teil des Auswahlteams ist, erklärt den mehrstufigen Prozess: Zuerst absolviert man am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt einen Test, bei dem unter anderem Deutsch-, Englisch-, Mathematik- und Physik-Kenntnisse sowie räumliches Vorstellungsvermögen abgefragt werden. Besteht man den Test, kann man sich bei der gesamten Airline-Group (etwa Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS, Eurowings) bewerben. Im nächsten Schritt werden soziale Kompetenzen und Persönlichkeit in Gesprächen und Übungen beurteilt. Weiter geht es mit einem zweitägigen PIT-Screening, wobei die Anwärter mehrere Übungen in einem Flugsimulator absolvieren müssen. „Ich achte vor allem darauf, wie schnell die Kandidaten lernen, wie belastbar sie sind und wie sie mit Fehlern umgehen“, sagt Bratschko. In der zweitägigen Endauswahl werden unter anderem interpersonelle Skills getestet, dann folgt noch eine medizinische Untersuchung. Mehr Infos unter www.austrianpilot.at

© Privat Andreas Bratschko vor der Turbine einer Boeing 777

Zehn Monate dauerte das Verfahren bei Bratschko insgesamt. Als der entscheidende Brief in sein Elternhaus flatterte, war er gerade beim Bundesheer. „Ich weiß noch, dass ich meiner Mutter am Telefon gesagt habe: ‚Mach ihn auf, mach ihn auf!‘“, lacht Bratschko, „das war ein wahnsinnig cooles Gefühl, dieses aufwendige Auswahlverfahren bestanden zu haben.“ Zwei Jahre dauerte die Ausbildung dann, seit 1997 darf der Weststeirer sich Pilot nennen.

Bangkok, Los Angeles, Shanghai

Heute fliegt Bratschko in „seiner“ Maschine, einer Boeing 777, etwa vier Langstreckenflüge pro Monat: oft nach Bangkok, Shanghai, Tokio, Los Angeles oder Newark (New Jersey). Nach Bangkok ist der Köflacher rund zehn Stunden unterwegs, nach Tokio etwa zwölfeinhalb. Nach dem Flug geht es für die Crew ins Hotel. „Im Fall von Bangkok habe ich dann 30 bis 35 Stunden Ruhezeit, bevor es wieder zurückgeht“, erzählt Bratschko.

© Privat Etwa vier Langstreckenflüge absolviert Bratschko im Monat, zum Beispiel nach Shanghai, Bangkok oder Los Angeles

Zeit für Sightseeing bleibe ihm und der Crew zwar immer wieder einmal, die erste Priorität lautet aber ausruhen.

Volle Verantwortung als Kapitän

Die Aufgabe des „Pilot in command“, des Flugkapitäns, ist es aber nicht „nur“, das Flugzeug sicher von A nach B zu fliegen. „Vor dem Start schaue ich mir das Logbuch genau an. Darin steht alles, was man vor dem Abflug wissen muss – wie viel Öl und Treibstoff nachgefüllt wurde oder welcher Service zuletzt gemacht wurde zum Beispiel“, sagt Bratschko.

Er muss prüfen, ob etwaige Mängel behoben wurden. Mit seiner Unterschrift bestätigt er dann, dass das Flugzeug lufttüchtig ist, „dafür bin ich dann allein verantwortlich“, sagt der 53-Jährige. Das bedeutet sorgfältiges Abwägen: Ist eine Schramme am Flugzeug sicherheitstechnisch unbedenklich oder doch ein mögliches Risiko? Braucht man für die Beurteilung noch einen Experten? „Das ist natürlich Druck, mit dem man umgehen können muss.“

© Privat

„Niemand hat so einen schönen Blick aus dem Bürofenster“

Generell sei der Beruf des Piloten auch einer des ständigen Entscheidungstreffens. Was für ein Typ Mensch muss man dafür sein? „Ein guter Pilot driftet nicht in Extreme ab. Beim Fliegen hat man nicht immer viel Zeit, sich zu entscheiden. Wer als höchstgebildeter Theoretiker immer nach der perfekten Lösung tüftelt, wird zu lange brauchen. Gleichzeitig darf man nicht zu schnell nach vorne preschen, sondern muss genau abwägen“, erklärt Bratschko die nötige Balance. Mit Druck und der hohen Verantwortung sorgsam umgehen zu können, ist Standardvoraussetzung.

Man muss nicht weit reisen, damit die Lebensqualität oder das Gesundheitssystem deutlich schlechter werden als bei uns. — AUA-Pilot Andreas Bratschko

Wer all das mitbringt, wird mit einem der tollsten Jobs überhaupt belohnt, findet Bratschko. „Um beim Offensichtlichen zu bleiben: Alleine für die Aussicht lohnt es sich“, sagt er. „Ich kenne niemanden, der so einen schönen Blick aus dem Bürofenster hat wie ich.“

1 / 3 Blick aus dem Cockpit © Privat

Eine Erkenntnis, die den vielreisenden Köflacher außerdem immer begleitet: „Wir haben wahnsinniges Glück, dass das Leben uns genau hier in Österreich ausgespuckt hat. Wenn man, wie ich und meine Kolleginnen und Kollegen, viel von der Welt sieht, merkt man: Man muss nicht weit reisen, damit die Lebensqualität oder das Gesundheitssystem deutlich schlechter werden als bei uns.“