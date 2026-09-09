Das LKH Weiz

Am 1. Jänner 2000 wurde das neue Landeskrankenhaus in Weiz eröffnet. Die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) übernahm das Haus. Dieses war zuvor ein städtisches Krankenhaus und ein Privatkrankenhaus (betrieben von den Vorauer Schwestern). Das erste Bürgerspital in Weiz war schon 1564 errichtet worden.

Das LKH Weiz wird heute im Verbund mit LKH-Universitätsklinikum Graz geführt. Mit 1. August 2025 wurde die Abteilung für Chirurgie in eine Abteilung für Orthopädie und Traumatologie umgewandelt. Zwischen 1. August 2025 und 31. Juli 2026 gab es in dieser Abteilung rund 2500 Operationen (darunter 750 Implantationen von Hüft,- Knie- und Schulterprothesen).

In Weiz gibt es zudem eine orthopädisch-traumatologische Ambulanz. Es gibt einen Austausch mit dem Uniklinikum Graz: Im ersten Jahr wurden 103 verletzte Patientinnen und Patienten nach Weiz transferiert (davon 67 zur Operation). Zudem werden in Graz Operierte in Weiz weiterbetreut. In Weiz gibt es zusätzlich die Abteilungen für Anästhesiologie und Intensivmedizin sowie Innere Medizin.

Ärztlicher Direktor des Spitalsverbundes ist Wolfgang Köle, Pflegedirektorin Gabriele Möstl, Betriebsdirektor Bernd Leinich. Die Standortleitung in Weiz besteht aus Stefan Pötz (Ärztlicher Leiter), Karin Puchner (Standortleiterin) und Heidelinde Bachler (Pflegeleiterin).